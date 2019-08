Ashiuchi reforça cobrança à Sabesp para fechar poços de obra na SP-66 até dezembro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu em seu gabinete com integrantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na manhã desta segunda-feira (26), para cobrar o cumprimento do prazo estipulado pela empresa estadual no início do ano de concluir até dezembro o fechamento dos três poços restantes da obra de ampliação da rede coletora de esgoto na avenida Major Pinheiro Fróes, na Vila Maria de Maggi. As aberturas que permanecem – uma foi fechada em maio – causam transtornos ao tráfego de veículos e a quem mora ou trabalha ali.

Os representantes deram um panorama geral sobre os serviços e afirmaram que estão empenhados em garantir que os poços sejam tapados ainda em 2019. “Encontramos um solo difícil, com rocha, areia e água, mas estamos avançando bem nas frentes com as nossas equipes”, afirmou o superintendente de Projetos da Região Leste, Carlos Eduardo Carrela. Além dele, também estiveram presentes o superintendente da Região Leste, Maycon Rogério de Abreu; o coordenador de Obras da Região Leste, Adriano Carvalho Barbosa; o gerente da Sabesp no Alto Tietê, Eduardo Camargo; o gerente de Manutenção de Esgoto, Willian Ferreira dos Reis; e o gerente de Divisão, Zemicindo Miguel Mendes.

Eles também se comprometeram a se reunir mensalmente com o prefeito para apresentar a evolução da obra no local. “Quando assumi o cargo, em 2017, uma das nossas primeiras ações foi atuar junto à Sabesp para dar uma solução o quanto antes aos poços abertos, que influenciam na vida de quem passa pela SP-66 e também de quem vive naquela região. O compromisso foi reafirmado e em breve teremos as pistas liberadas novamente”, destacou o prefeito.

Além disso, Ashiuchi lembrou que, quando as obras forem concluídas, Suzano se tornará referência em tratamento de esgoto e uma das melhores do Brasil em saneamento básico. As intervenções vão contemplar cerca de 360 mil pessoas da região norte e também dos municípios de Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Os serviços se referem ao interceptor conhecido como ITi16, que permitirá o transporte dos detritos para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Suzano. A tubulação tem 4,8 quilômetros de extensão. Deste total, 700 metros são executados na avenida Major Pinheiro de Fróes.