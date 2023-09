Ashiuchi reivindica investimentos para Mobilidade, Agricultura e Educação

A primeira agenda do dia se deu junto ao secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia. Na oportunidade, os representantes de Suzano abordaram os recentes investimentos da cidade, com a implementação de mais de 250 quilômetros de novo asfalto no município. Tamanho crescimento dá ensejo ao pleito de novos recursos para a mobilidade urbana, sendo que os pedidos foram prontamente acolhidos para a análise de viabilização, por meio de projetos e programas federais.

Em seguida, Ashiuchi esteve no Ministério de Agricultura e Pecuária em reunião com o secretário Alex e a assessora Alice Caroline que, na ocasião, esteve representando o ministro Carlos Fávaro e acolheu as demandas relacionadas à manutenção de estradas vicinais, uma vez que essas vias são de extrema importância para o escoamento das produções agrícolas em território municipal.

Por fim, a dupla suzanense esteve no Ministério da Educação com a assessoria de Educação de Ensino Superior do ministro Camilo Santana, representado pela assessora Marta Rocha. Nesta agenda, o foco foi a solicitação de estudos para a viabilização de um curso de medicina no município para que, futuramente, seja possível abastecer e fortalecer a rede de Saúde de Suzano, tendo em vista o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e o Hospital Federal, em construção entre a rua Sete de Setembro e a avenida Senador Roberto Simonsen, bem como o atendimento à Santa Casa de Suzano e aos demais equipamentos da cidade, como a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, por exemplo.

Além disso, a administração suzanense também pleiteou apoio e recursos para a Educação do município, a fim de que os investimentos possam fortalecer ainda mais a rede de ensino da cidade.

“Tivemos um dia muito proveitoso, com agendas que irão refletir em mais desenvolvimento para Suzano nas mais diversas áreas”, finalizou Ashiuchi.

