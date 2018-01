Ashiuchi rejeita reajuste de tarifa de ônibus e mantém preço de R$ 4,10 em Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), afirmou que não vai autorizar aumento no preço da passagem dos ônibus das linhas municipais solicitado pela concessionária do serviço, a Radial Transporte. Diante disso, a tarifa de R$ 4,10, que é praticada há um ano em Suzano, está mantida normalmente. O pedido apresentado pela empresa era de que o valor fosse reajustado para R$ 4,95 - seria um reajuste 20,73%.

Segundo ele, a Prefeitura de Suzano ainda aguarda da concessionária a execução das melhorias no serviço estabelecidas no começo do atual governo e que ainda não tiveram início como a implantação de um terminal no distrito de Palmeiras, revitalização de pontos de parada de ônibus, criação de um software para o transporte e troca gradual da frota de coletivos da empresa.

Ashiuchi havia recebido recentemente da Radial o pedido de aumento na tarifa do transporte público municipal. No entanto, o prefeito definiu que vai manter o valor cobrado atualmente nas linhas da cidade em R$ 4,10. “Não é o momento para que se pense em aumento no preço da passagem de ônibus”, destacou.

Melhorias

Apesar da decisão de não autorizar o reajuste do valor pago pelos passageiros, o prefeito reforçou a cobrança sobre a execução do pacote de contrapartidas definidas junto à empresa no início de 2017.

“Quero deixar claro também que, mesmo mantendo o valor da passagem de ônibus, as melhorias solicitadas no início do nosso mandato ainda precisam ser realizadas”, reforçou o chefe do Executivo.