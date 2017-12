Ashiuchi fala de IPTU, buracos, iluminação e promete: ‘2018 será muito melhor’

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) repetiu a nota 7,5 dada por ele mesmo, seis meses atrás, quando fez primeiro balanço de governo. "Continuamos numa média. A nota 7,5 em todo o Brasil é uma boa média", disse o prefeito em entrevista ao DS. Por quase uma hora o prefeito falou de projetos e fez uma avaliação de sua administração. Ashiuchi estava bastante tranquilo.

Ao lado da mesa principal em seu gabinete, ele mostrou um ‘cavalinho do Fantástico’ (boneco de pelúcia inventado pela Rede Globo) com a camisa do Corinthians. "Quando coloquei ele aqui, o time começou a perder. Aí mandei retirar. Só trouxe de volta, quando o Corinthians foi campeão (Brasileiro de 2017)", disse o prefeito, em meio a risos. O tom descontraído só foi interrompido, quando o assunto em questão trouxe dores de cabeça esse ano: o IPTU.

"Tivemos o menor aumento. E o protesto que falaram que aconteceu foi só de três pessoas", contestou o prefeito. Leia a seguir a entrevista concedida pelo prefeito aos editores Edgar Leite e Elaine Brum, na semana passada.

Entrevista

DS: No balanço de seis meses de governo, o sr. deu nota 7,5 para sua administração. Seis meses se passaram, um ano de governo, essa nota melhorou?

Ashiuchi: Continuamos numa média. A nota 7,5 é uma boa média para as cidades do Brasil. Desde o começo do ano todos sabem como pegamos a cidade. Todos sabem da dívida que assumimos. Tirando a Santa Casa, pegamos a cidade com R$ 176 milhões (em dívidas). Estou entregando no primeiro ano com redução da dívida: entre R$ 112 milhões e 113 milhões.

DS: Como Suzano vai começar 2018?

Ashiuchi: Com um balanço financeiro muito melhor. Dentro de um cenário de crises política e econômica, das maiores que o Brasil já teve, tenho certeza que o nosso trabalho foi muito bem feito. Isso levou Suzano a outro patamar. Mostram a seriedade e a transparência do trabalho.

DS - O sr. falou muito em retomada de obras. Qual o balanço dos serviços?

Ashiuchi: Retomamos obras. Entregamos várias na cidade, mesmo trabalhando com o orçamento que nos deixaram. Isso é importante frisar. Desde obras simples, até as mais complexas. Posso citar a retomada da obra do Max Feffer, do Hospital Federal. Em relação às Unidades Básicas de Saúde (UBSs): reformamos quatro, do total de 23. Dessas quatro, duas com horários estendidos para a população. Nosso laboratório na área da saúde foi totalmente reformulado. O Pronto-Socorro Adulto, por exemplo, no meu primeiro dia de governo, estava com o teto caído. Hoje é outro PS Adulto, além do PS Infantil que foi entregue. Muita coisa tem de ser feita ainda na cidade, é verdade. Muita coisa tem de ser construída em todas as áreas. Mas Suzano começou a andar para frente. Mas, vale destacar que entreguei ainda o Pronto-Atendimento da Mulher e mais três ambulâncias. Aumentamos o serviço, mas as demandas aumentaram também. Com a crise do Guido Guida (Hospital Municipal de Poá) o número de crianças que recebemos aqui é maior. Tivemos aumento médio de 25% a 30% no atendimento não só infantil como adulto também.

DS: O futuro Hospital Regional desafogará a Santa Casa?

Ashiuchi: Desafoga sim o nosso Pronto-Socorro, nosso Pronto-Atendimento. O que vai desafogar também é o trabalho que está sendo feito com médicos no PA de Palmeiras e a reforma do prédio. Vamos entregar também mais UBSs no ano que vem. Vamos transformar o Posto de Saúde da UBS do Boa Vista em Pronto-Atendimento. Funcionando tudo isso, mais o hospital estadual, que não é porta aberta, mas vão ter os exames, creio que esse conjunto de ações vai melhorar a saúde.

DS: Quais as providências que estão sendo feitas para não faltar remédios na cidade? Há uma grande reclamação da população.

Ashiuchi: Em janeiro vamos inaugurar um Centro de Distribuição de Remédios. Será implantado um novo software da saúde e de todas as áreas da Prefeitura. Vamos diminuir filas em todos os setores principalmente na saúde.

DS: Onde será o Centro de Distribuição?

Ashiuchi: Perto da Estrada dos Fernandes. Nas proximidades do Centro de Especialidades. É um prédio novo totalmente reformulado. Será um Centro de Distribuição dos mais avançados da região. Será um ponto de referência. Todos os postos de saúde terão seus tablets. Vou ter acesso online da minha mesa de toda a quantidade de remédios, dos estoques, do que está saindo e entrando.

DS: O abastecimento desse Centro de Distribuição é da própria Prefeitura? Tem ajuda do Estado?

Ashiuchi: Da própria Prefeitura. Vamos buscar parceria com o Estado.

DS: A população reclama que vai aos postos e não encontra medicamentos.

Ashiuchi: Os remédios faltam ainda, mas melhoramos muito. Peguei a Prefeitura com 15% da cesta de remédios. Estou entregando ela no primeiro ano com quase 85%. Os remédios que faltam não é por falta de dinheiro é por conta de fornecedor, por problemas de licitações. Quero chegar no primeiro semestre de 2018 com 100% da cesta atendida nos quatro cantos da cidade.

DS: Uma das grandes reclamações é em relação aos buracos na cidade. O sr. acha que está conseguindo resolver esse problema? A população reclama não só dos buracos, mas dos buracos que foram tapados e se abrem novamente alegando que talvez o asfalto não seja aquele adequado para as ruas e avenidas.

Ashiuchi: Tapamos 30 mil buracos. Na verdade têm dois tipos de tapa-buracos; têm aqueles que não são da Prefeitura e acham que são. Muitas vezes são da Sabesp. Estamos pedindo para a Sabesp rever a qualidade. Acham que todos os buracos tapados são da Prefeitura. Quando não é. Sobre o nosso tapa-buraco reconheço que em uma única demanda (de serviços) houve erro na composição do material. Arrumamos e refizemos. O que que acontece? O asfalto de Suzano é muito antigo. Muitas vezes o tapa-buraco é uma situação paliativa. Não vai resolver. Em Suzano uma parte do asfalto já existe há mais de 30 anos. Temos de ter um trabalho de buscar recursos para fazer o recapeamento total. Na verdade refazer. Vamos ativar em janeiro, depois de muitos e muitos anos, a usina de asfalto de Suzano. Falaram de um orçamento milionário para ser reativada, mas com R$ 200 mil vamos colocar em funcionamento. Temos um engenheiro químico trabalhando conosco para fazer uma composição melhor do asfalto.

DS: Qual será a capacidade de produção da usina?

Ashiuchi: Relativamente boa para suprir não só o recapeamento, mas também a implantação de asfalto em bairros, por exemplo, como o Jardim Dora e Jardim Brasil. Chegamos quase a 50% do total de buracos tapados. Existem também muitos carros e caminhões que passam por aqui. Muitos buracos aparecem por conta também da não abertura da Marginal do Una. Isso obriga muitos caminhões pesados a passarem pela (Avenida Antônio) Marques Figueira e outras vias do Centro.

DS: Em relação à iluminação pública, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu por duas vezes a licitação. Como está o processo agora e por que ocorreram essas suspensões?

Ashiuchi: O TCE suspendeu por quesitos técnicos dele mesmo. Refizemos (o processo de licitação) e mandamos de volta. Mas o trabalho de iluminação não parou. As principais avenidas do município, principalmente na malha central, Glicério, Benjamin, Armando de Salles, Nove de Julho, Roberto Simonsen, Mogi das Cruzes estão tendo trocas de lâmpadas. Foram mais de 1.500. As que estão sendo retiradas do Centro estão sendo substituídas por lâmpadas de vapor ‘metálico’, aquelas brancas. As que estão saindo do Centro estamos levando para os bairros. Estamos agora com uma licitação. Vamos ter lâmpadas de leds nas principais entradas da cidade. Na iluminação, Suzano não parou.



DS: A Prefeitura não precisa esperar a licitação para fazer a troca?

Ashiuchi: Não. Já está sendo trocado. Fizemos compras das lâmpadas para serem trocadas. Se você pegar as avenidas aqui você pode perceber a mudança de iluminação totalmente branca com maior potência. Todos os dias de noite estou indo pessoalmente acompanhar as trocas. Primeiro estamos trocando o Centro para poder pegar as lâmpadas e levar para os bairros. Alguns bairros já tiveram a intervenção desse serviço paliativo que vai se resolver totalmente quando a licitação for liberada. Até janeiro já se resolve.



DS: No início do mandato um dos problemas era em relação ao número de creches. Existe um déficit ainda. Como está essa situação. Quantas vagas o sr. já conseguiu aumentar?

Ashiuchi: Entregamos ao longo desse primeiro ano, duas creches. Entregamos a creche da Casa Branca e uma no Jardim Europa. Vamos refazer a creche do Parque Maria Helena - estamos também entregando a creche do Miguel Badra, e vamos começar mais três creches na cidade. Também estamos resolvendo a questão do material escolar e do uniforme. Neste ano não houve orçamento, mas agora para o ano que vem, uma vez que o orçamento é nosso, estamos trabalhando para atender toda essa demanda das escolas de Suzano.



DS: Neste ano o aumento do IPTU gerou polêmica. É difícil convencer a população de que é necessário aumentar. A média em Suzano foi 21%. Como vai ser o investimento desse aumento em obras de melhorias para a cidade?

Ashiuchi: Suzano foi a cidade que menos aumentou (no Alto Tietê). Pode pegar a relação.



DS: Sim mas de qualquer forma o contribuinte reclama. Ocorreu até manifestação na Câmara no dia do aumento.

Ashiuchi: Manifestação de três pessoas...



DS: O sr. acha possível convencer a população de que tem de reajustar o imposto? Como?

Ashiuchi: Com transparência e com trabalho na rua. Acho que o jornal tem de ser realista. Pegar a cidade como era e como conseguimos mudar neste primeiro ano. Desde detalhes pequenos, como lixeiras, manutenção e limpeza. Suzano tem problemas? Tem. O preço (do IPTU) que fizemos é um dos mais justos e mais explicados à população. Fizemos coletiva para explicar, o DS participou, foi explicado para os vereadores, mostramos os custos. Os números mostram que Suzano além das cidades que mais aumentaram emprego, é uma das que mais pagaram dívidas. Colocamos a casa em ordem. Pagamos o 13º adiantado. Estamos com o salário em dia. Mais de 80% das cidades estão com dificuldades para pagar suas contas. Em Suzano mostramos a seriedade de um governo. Suzano, escreve o que estou falando, já na virada no próximo dia 31 será a primeira, uma das únicas cidades do Estado, com superávit. Só neste primeiro ano retomamos obras importantes, como o Ginásio Max Feffer, Hospital (Regional). Retomamos escolas, PS Infantil.



DS: De quanto será o superávit?

Ashiuchi: Primeiro quero ter um número real. Mas é significativo. Vamos virar o ano mostrando a seriedade. Um governo que começou com uma dívida astronômica. Temos muito o que se fazer ainda. Mas Suzano começa 2018 em outro patamar. Suzano está com equilíbrio, um pé no chão administrativo. Aumento de IPTU? Ninguém gosta de dar aumento até porque entendemos a crise do País. Só que tem de haver equilíbrio para a conta fechar. Estou fazendo minha parte e pedindo apoio da população. O aumento não foi por conta do IPTU em si. É uma defasagem. Tem morador que tem uma casa R$ 250 mil, o valor da casa real, e paga IPTU em cima de R$ 65 mil. Você acha justo? Houve uma adequação justa. É bom colocar também que tem lugares na cidade que o IPTU caiu. Teve aumento, mas teve diminuição.



DS: Que mensagem gostaria de deixar?

Ashiuchi: Suzano tem problemas ainda, mas estamos avançando. Se fizerem uma comparação dos últimos quatro anos (do governo anterior) com o meu primeiro ano vão ver que Suzano teve obras e avançou. Entregamos viaturas da GCM, motos, ônibus escolares, escolas e tapamos buracos. Estamos fazendo uma revitalização no município. Ano que vem já está engatilhado para entregar o ginásio do Max Feffer, que vai ser um marco depois de mais de 20 anos paralisado. Vamos começar a Marginal do Una. O Hospital Regional saiu do papel, Fatec, obra de saneamento, em Palmeiras, a estação de trem. Construímos praças, restauramos equipamentos importantes. Temos grandes desafios, mas vejo que a cidade voltou a caminhar para a frente. A situação financeira da cidade não é das melhores, mas ela melhorou muito. Suzano entrou nos trilhos de novo.