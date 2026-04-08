Ashiuchi responde vereador da capital sobre centro logístico

O ex-prefeito de Suzano, ex-secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi, respondeu o vereador da Capital Paulista, Nabil Bonduki, sobre um centro logístico que está sendo feito nas proximidades do rio Tietê na cidade.

O parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais, alegando que a permeabilidade do rio Tietê em Suzano está sendo prejudicado pela construção de “dois aterros de inertes”, que foram autorizados pela Prefeitura. Ele ainda afirma que a implantação se iniciou durante a gestão de Rodrigo Ashiuchi na administração municipal,

“Manter a várzea do Tietê permeável é fundamental para a Região Metropolitana de São Paulo. Aqui em Suzano, isso está sendo afetado por dois aterros de inertes, que começaram a ser implantados na administração do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que, por incrível que pareça, é o secretário de Meio Ambiente de São Paulo”.

Em vídeo, de cerca de quatro minutos, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi afirma que está sendo feito um centro logístico, com autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que irá gerar oportunidades e empregos. O político afirma que o empreendimento recebeu, ao longo do tempo, duas tentativas de paralisação, uma de ação popular e outra do Ministério Público. As duas, no entanto, foram arquivadas. “Foi demonstrada a lisura do processo e o respeito à legislação, principalmente relacionada à várzea do rio Tietê”, disse. Ashiuchi ainda falou sobre o parlamentar nunca ter ido à cidade de Suzano durante sua gestão e apenas visitou em ano eleitoral.

“No período em que fui prefeito, nunca apareceu no município, mas resolveu aparecer nesse ano de eleição. Achei estranho você chamar o padre Dimas, que é conhecido na região. Mas eu sei que ele foi candidato pelo PT e pode ser de novo. Achei estranho porque nunca vi você andando na cidade, nem com nenhum padre ou liderança”, continuou, falando sobre a participação do padre Dimas de Paulo Inácio, da Diocese de Mogi das Cruzes, no vídeo.

Ações como secretário

O político aproveitou ainda para destacar seu trabalho como secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, cargo que ocupou entre janeiro de 2025 e março de 2026. Ashiuchi disse sobre o plantio de 152.810 árvores, que, segundo ele, é o maior plantio já feito em um ano em cidades brasileiras. Outros destaques feitos pelo ex-prefeito foram: 53% de cobertura verde, ônibus elétricos, ônibus biometano, implantação de inventário arbóreo moderno, desapropriações ambientais, vagas verdes e bosques urbanos.

Ashiuchi ainda comparou o período em que Nabil Bonduki foi secretário municipal, na gestão de Fernando Haddad. “A gestão em que você fez parte entregou somente dois parques. A gestão do prefeito Ricardo Nunes entregou 15 e eu pude participar diretamente de seis entregas e deixei mais quatro encaminhadas”, finalizou.