Ashiuchi retoma obras da Marginal do Una e prevê conclusão em 18 meses

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) assinou, na tarde desta quinta-feira (28), a ordem de serviço para a retomada das obras da Marginal do Una. O obra estava paralisada há quase 30 anos. Toda a extensão da via, cerca de dois quilômetros, será revitalizada. A obra é no sentido de acesso à Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Orçada inicialmente em R$ 12 milhões, o valor sofreu redução para R$ 10 milhões.

O prefeito anunciou também um pacote de obras viárias para a cidade que vai beneficiar outras 12 vias públicas. Essas obras serão executadas pela empresa Via Nova Pavimentação e Construção Ltda., ao custo de R$ 4.003.502,96, valor liberado pelo governo estadual. A previsão é de que esse serviço seja concluído em quatro meses, nas 12 vias atendidas nesta primeira fase.

Os trabalhos terão início em duas frentes: na Rua Vereador Romeu Graciano, na Vila Urupês, e na estrada Portão do Honda, no Jardim Revista. Além disso, continuam os serviços de recuperação asfáltica com material produzido pela usina municipal, que são realizados no Jardim das Flores e em breve também ocorrerão na Vila Fátima e no Parque Buenos Aires, ambos no distrito de Palmeiras.

Desenvolve SP

Os recursos da Marginal do Una são proveniente da Agência de Desenvolvimento Paulista, a Desenvolve SP. Os R$ 2 milhões de economia será investidos em outras obras asfáticas da cidade.

O prazo das obras é de 18 meses, ou seja, dezembro de 2019. A empresa responsável e ganhadora da licitação é a Renov Pavimentação e Construções Ltda. Até o começo do mês de junho, 11 empresas estavam disputando a licitação das obras.

Ashiuchi comentou sobre o feito e sobre as obras retomadas da cidade. "Estamos recuperando obras importantes e fazendo grandes feitos na cidade. Essa era uma obra que já estava parada há três décadas e conseguir fazer ela sair do papel é um feito dessa gestão, que conseguiu com muito empenho retomar a Marginal que é essencial para Suzano".

Em seu discurso, ele também agradeceu ao apoio dos deputados André do Prado (PR) e Márcio Alvino (PR) na retomada das obras. A cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara, Leandro Alves, o Leandrinho (PR), e dos demais parlamentares da casa de leis; e dos secretários municipais; além dos deputados.

Durante a cerimônia, o prefeito anunciou a aquisição de R$ 1 milhão, que serão investidos na área da saúde. O valor deriva de emendas parlamentares e serão destinados diretamente aos custeios da saúde.

Iluminação Pública

Foi anunciado também a troca de mais de 1.500 lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. A ação terá inicio na divisa Mogi das Cruzes até a divisa de Suzano com Poá. A Avenida Brasil também terá as lâmpadas trocadas, assim como a Avenida João Batista Fitipaldi.