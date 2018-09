Ashiuchi se reúne com Cetesb por melhorias no Badra e Palmeiras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), participou na manhã dessa sexta-feira (28) de uma reunião de trabalho na sede da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), na capital paulista. O encontro teve como objetivo debater a implantação de um Centro de Logística no bairro Cidade Miguel Badra e a regularização fundiária, urbanística e ambiental do distrito de Palmeiras.

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo suzanense se reuniu com o diretor-presidente da Cetesb, Aruntho Savastano Neto, com o assistente executivo, Hercules Cerullo, e com a assessora da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental, Vivian Marrani de Azevedo Marques. Também participaram do encontro o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, o empresário Frederico Lopes Pereira e o representante do deputado estadual André do Prado, Marcelo Pascotto.

A primeira pauta tratada foi sobre a implantação de um Centro de Logística no bairro Cidade Miguel Badra. O espaço que deverá abrigar o empreendimento fica próximo aos limites de Suzano com Itaquaquecetuba e Poá, ao lado do rio Tietê e do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

"Estamos promovendo melhorias na infraestrutura do local, como a instalação de iluminação e também manutenção asfáltica. Já recebemos liberação por parte do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e agora estamos aguardando liberação da Cetesb. Com esse Centro de Logística vamos gerar muitos empregos em nossa cidade e levar mais desenvolvimento à região norte", explicou o prefeito de Suzano, que também pediu apoio para solucionar os problemas de alagamento no bairro.

Outro assunto tratado no encontro foi sobre a regularização fundiária, urbanística e ambiental no distrito de Palmeiras. A ideia, segundo Vieira, é regularizar as áreas e oferecer saneamento completo às famílias, como água encanada e esgoto coletado e tratado. "Previmos esses trabalhos em nosso Plano Diretor.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) já está realizando o serviços de construção de duas estações elevatórias e implantação de tubulação coletora no distrito de Palmeiras. Viemos pedir ajuda para estender e potencializar os trabalhos para as famílias daquela região", explicou.

Segundo o diretor-presidente da Cestesb, as equipes dos departamentos e da agência estão à disposição de Suzano para solucionar as pendências. "Os documentos do Centro de Logística já serão estudados para que possamos dar um retorno breve ao município. Para a região de Palmeiras, vamos marcar uma nova reunião, a fim de discutir os melhores caminhos e formas de promover a regularização ambiental do distrito. O prefeito Rodrigo Ashiuchi pode contar com a gente para solucionar as questões levantadas", disse.

Para concluir, o chefe do Executivos agradeceu a atenção e a disponibilidade da Cestesb em atender e ajudar Suzano. "Queremos resolver essas pendências de nossa cidade e oferecer mais qualidade de vida aos suzanenses. Com o Centro de Logística vamos gerar empregos e desenvolvimento da região norte. Com as intervenções no distrito de Palmeiras, vamos conseguir oferecer saneamento básico completo e fazer a regularização fundiária de muitas famílias que vivem há anos na região sul", finalizou.