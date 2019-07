Ashiuchi se reúne com empresários da região de Palmeiras em busca de projetos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na tarde desta terça-feira (30) com cerca de 50 empresários do distrito de Palmeiras para apresentar os trabalhos realizados na região e para acolher pedidos de melhorias para o local. O encontro também foi acompanhado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, que destacou o projeto “Abrace Suzano”.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense deu um panorama das intervenções que já ocorreram e que estão sendo feitas na região, como a inauguração da Unidade da Saúde da Família (USF) do Jardim Brasil, a reforma completa do Pronto Atendimento (PA) e do Centro Cultural, bem como a entrega de novo asfalto e iluminação no Parque Buenos Aires e na Vila Fátima.

Também estão sendo feitos trabalhos de manutenção asfáltica no Jardim do Lago, mais infraestrutura noJardim Dora, Jardim Novo Horizonte e Jardim Alto do Boa Vista, assim como revitalização na região da igreja do Baruel, com previsão de conclusão ainda neste ano.

O prefeito reforçou ainda que Suzano liderou no ano passado a geração de emprego na região do Alto Tietê, conforme apontou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com um saldo de 2.421 novas vagas. “Só nestes cinco primeiros meses de 2019, nosso município foi responsável por mais da metade do saldo regional, representando 53,9% do total, com 1.315 postos de trabalho formais”, disse.

Durante sua fala, Loducca apresentou o projeto “Abrace Suzano”, que tem a pretensão de promover ações de zeladoria em parceria com os empreendedores da cidade. “Nosso trabalho visa melhorar as ruas e os bairros de Suzano, com apoio dos comerciantes. A ação é simples: ela busca reparos nas calçadas, lixeiras e cuidados com as árvores, por exemplo. Tudo feito em conjunto, ou seja, a prefeitura faz a manutenção em áreas públicas e os empreendimentos a conservação e possíveis reparos”, informou o secretário.

Em seguida, os presentes falaram um pouco sobre seus trabalhos na cidade de Suzano, ao passo em que apresentaram suas principais demandas. Na ocasião, empresário no ramo de escova industrial Benedito Almeida da Silva, o Benê, disse que esta é a primeira vez, em seus 36 anos de atuação na cidade, que um prefeito se reúne com os comerciantes da região para apresentar um balanço de sua gestão e entender as necessidades dos bairros em que cada um trabalha.

Já o comerciante do setor de alumínio e acessórios Marcos Roque diz se sentir privilegiado com a aproximação do governo municipal e as empresas. “Além do apoio para crescimento, também podemos firmar essas parcerias (Abrace Suzano) com a prefeitura para melhorar a escola, o posto de saúde e, até mesmo, a segurança de nossa região. Minha empresa vem apoiando a GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade e pretende continuar somando para o bem-estar de Palmeiras”, declarou Roque.

Para Ashiuchi, o encontro foi uma boa oportunidade de aproximar os empresários da cidade e mostrar o esforço da prefeitura em melhorar a região sul. “Estamos descentralizando o crescimento do município. Queremos que todos os bairros tenham o devido aumento da qualidade de vida de seus moradores, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, que resulta no desenvolvimento total da cidade”, concluiu o prefeito.

Também estiveram presentes o secretário municipal de Governo, Said Raful; membros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Suzano, Fernando Fernandes.