Ashiuchi se reúne com ministro das Relações Exteriores do Japão

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu com o Ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi, nesta terça-feira (8), na sede do órgão governamental, em Tóquio. O encontro teve o objetivo de estreitar os laços entre o município e o país oriental, além de fomentar os vínculos comerciais, culturais e econômicos.

Também participaram o presidente da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo – Enkyo, Akeo Yogui, o supervisor de Relações Institucionais da Honda Brasil, Euclides de Paula Araújo, e líderes nikkeys de outras nações e autoridades japonesas.

Segundo Ashiuchi, a reunião foi positiva, principalmente por ter conseguido apresentar Suzano ao ministro japonês. “A atuação do Ministério das Relações Exteriores é muito forte aqui e tem um grandioso trabalho pelo mundo. Este órgão representa e promove negociações do Japão com outros países, inclusive com o Brasil, tratando de vertentes econômicas e comerciais. Nosso objetivo é conseguir mais investimentos para a cidade, com novos projetos e empresas”, destacou o prefeito.

Este foi o penúltimo dia da jornada no chefe do Executivo suzanense no Japão, onde participou de cursos e palestras e de encontros com autoridades locais e empresários. A missão oficial termina nesta quarta-feira (9).

Agenda anterior

No último domingo (6), em Hiroshima, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e outros líderes nikkeys do mundo foram convidados para uma palestra e também para conhecer a história da cidade no Memorial da Paz.

No local, foram recebidos pelo professor Takashi Teramoto, um dos sobreviventes da bomba atômica lançada em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 140 mil habitantes de uma só vez e que deixou inúmeras pessoas acamadas por causa da radiação.

“Na época, o professor Takashi Teramoto contou que tinha 10 anos e que perdeu toda a família, amigos e vizinhos, a apenas um quilômetro do epicentro da explosão da bomba. Ele disse que, apesar de ter vivido uma vida cheia de traumas e de cicatrizes, hoje entende que sua missão é de propagar a verdadeira história e de poder se reunir com os jovens líderes do mundo para orientar e aconselhar para que a humanidade nunca mais se depare com tal tragédia, lembrando que Hiroshima só foi reconstruída a partir da união, da solidariedade e do voluntariado do seu povo. Por fim, ele disse que devemos lutar contra o preconceito na busca pela paz mundial”, concluiu Ashiuchi.