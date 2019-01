Ashiuchi se reúne com novo delegado titular do DP Central

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu na tarde desta quinta-feira (24), no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, com o novo delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) Central da cidade, Alexandre Dias, que está substituindo o delegado aposentado Edson Gianuzzi. O chefe do Executivo conheceu também o novo delegado assistente da Seccional de Mogi das Cruzes, Jaime Pimentel.

Na oportunidade, Ashiuchi deu boas-vindas aos profissionais e reiterou o compromisso e a parceria da prefeitura para com a Polícia Civil. Além disso, o prefeito falou sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, como o armamento dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), aquisição de novos equipamentos e a criação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Outra pauta da reunião foi a futura Central Integrada de Segurança de Suzano (CISS), que está sendo implantada no subsolo do Paço Municipal e irá operar com 52 câmeras inicialmente. A previsão é de que seja concluída e inaugurada no mês de abril, quando se comemora o aniversário de emancipação político-administrativa do município.

“A Central de Monitoramento vai nos auxiliar no combate à criminalidade. O trabalho será integrado com as Polícias Civil e Militar, a fim de oferecermos mais segurança aos cidadãos. Vale destacar que a GCM já tem parceria com a DP em diversas ações, realizadas ao longo do ano. A última, por exemplo, foi no ‘Natal Seguro’. Agradeço a parceria e reitero nosso compromisso em oferecer mais condições aos agentes dos três órgãos de Segurança Pública”, finalizou Ashiuchi.