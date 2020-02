Ashiuchi se reúne com novo gerente da empresa Suzano e discute parcerias

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu ontem com o novo gerente-geral da unidade local da empresa Suzano, Alexandre Etrusco Lanna. Realizado na sede da corporação, no bairro Monte Sion, o encontro teve como objetivo estreitar laços entre município e companhia, além de firmar novas parcerias e dar continuidade às que já estão em andamento, como vem ocorrendo com o projeto Formare.

Também acompanharam a reunião o relações Institucionais da Suzano, Eder Ferreira; o gerente da unidade Rio Verde, Alan Simplício; e a coordenadora de Comunicação, Glaucia Dias; bem como o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e o assessor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), André Chiang.

Na oportunidade, Ashiuchi conheceu o organograma da instituição e visitou a fábrica, que, atualmente, conta com cerca de 3 mil colaboradores, sendo que quase 35% são suzanenses. “Colocamos nosso projeto ‘Suzano Mais Emprego’ à disposição da Suzano para que os moradores daqui da cidade tenham preferência na contratação. Agradeci também todo o apoio e parceria que a empresa tem com nosso município”, concluiu.