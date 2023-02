Ashiuchi se reúne com novo superintendente do DER em SP

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu nesta quarta-feira (08/02) com o novo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo, Sérgio Henrique Codelo Nascimento.

O encontro ocorreu na sede do departamento e contou com a participação do deputado estadual André do Prado.

A reunião garantiu o estreitamento de laços entre o município e o governo paulista, reforçando demandas importantes quanto à administração do sistema rodoviário em Suzano e no Alto Tietê. Na oportunidade, a equipe técnica destacou o compromisso do departamento diante dos requerimentos apresentados.

“Pleiteamos melhorias em pontos estratégicos da cidade, além de endossar demandas que serão benéficas para toda a região, como intervenções na rodovia SP-43, uma importante via que atravessa Suzano na ligação entre Ribeirão Pires e Mogi das Cruzes”, explicou o prefeito.

O deputado André do Prado também destacou que o encontro desta quarta-feira foi bastante positivo. “Tivemos um diálogo muito proveitoso sobre o desenvolvimento da região, que essencialmente passa pela questão viária”, comentou ele, ao destacar a confiança nos projetos elaborados entre o governo do Estado e os municípios. A reunião também foi acompanhada pelo diretor de operações do DER, Deni Loretti Filho, e pelo coordenador de projetos de engenharia, Ademir Villaturo.

“Costumo dizer que ninguém faz nada sozinho porque sei da importância do trabalho conjunto. Com diálogo e parceria podemos fazer muito pela cidade, pelo desenvolvimento da região e pela qualidade de vida dos cidadãos. É sempre gratificante poder estreitar laços, falar sobre Suzano e as potencialidades da nossa região. Agradeço ao deputado André do Prado por estar sempre conosco e ao novo superintendente do departamento que nos recebeu muito bem e que, certamente, vai realizar um grande trabalho em São Paulo”, finalizou o prefeito.