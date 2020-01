Ashiuchi se reúne com novo tenente-coronel do 32º Batalhão

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu ontem com o novo tenente-coronel do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), Tibério Bonifácio. O encontro, realizado no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, teve o objetivo de estreitar laços e firmar parcerias para o setor da Segurança Pública. Durante a visita, o policial aproveitou para conhecer as instalações da Central de Segurança Integrada (CSI).

Com a participação do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, e do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Swensson, o encontro foi pautado pela parceria da Atividade Delegada – convênio firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) que permite aos policiais militares desempenharem suas funções nos dias de folgas. Os PMs podem trabalhar, no máximo, 12 dias por mês e a carga horária não pode passar de oito horas diárias. O convênio tem duração de três anos e pode ser prorrogado por mais cinco.

De acordo com Santos, o programa deverá ser iniciado ainda neste primeiro trimestre de 2020. “Estamos trabalhando para que possamos colocar a Atividade Delegada em prática o quanto antes. Nossa pretensão é potencializar o que já estamos fazendo nas ruas, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM). Inclusive, reiterei ao tenente-coronel Tibério que seguimos à disposição da Polícia Militar”, contou.

À frente do policiamento de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos desde o começo do ano, o tenente-coronel Tibério disse que pretende dar continuidade às ações já realizadas nas cidades e que seu objetivo é reduzir os índices de criminalidade. “Queremos estabelecer uma boa comunicação e continuar com essa parceria com a Prefeitura de Suzano. Nossos policiais estão empenhados em diminuir as taxas de criminalidade em nossa região de abrangência”, disse.

Ainda na reunião, o chefe do Executivo suzanense lembrou dos avanços com a Guarda Civil Municipal. “Criamos a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que são nossos agentes de elite; armamos nossa guarda e demos novos coletes; potencializamos nossa Patrulha Maria da Penha, sendo referência em todo o Brasil; e também estamos com bom desempenho no Canil da GCM e em nosso Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard)”, detalhou.

Em seguida, as autoridades foram apresentar a CSI ao tenente-coronel, que passou pelas salas de verificação das imagens, de crise, de comunicação e a principal, onde ficam computadores, servidores e monitores, com expansão em painéis na parede. “Este equipamento foi implantado em maio do ano passado e desde então vem ajudando os órgãos de segurança. Essa ligação entre prefeitura e PM é imprescindível para melhorias neste setor tão importante”, concluiu Ashiuchi.