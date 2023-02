Ashiuchi se reúne com secretário estadual de Segurança Pública

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na manhã desta quinta-feira (16/02) com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na sede da pasta, na capital paulista. O encontro foi intermediado pelos deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino e teve como objetivo fortalecer a união entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e as Polícias Civil e Militar.

Ao lado do seu secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, o chefe do Executivo suzanense destacou a importância do fortalecimento das operações em âmbito municipal, visando o combate ao tráfico de drogas e a preservação da ordem pública, sobretudo no foco do aumento da sensação de segurança.

“Nossa reunião com o secretário Derrite é justamente para aproximarmos a prefeitura do governo do Estado e, assim, potencializarmos as ações de Segurança em nosso município, especialmente em operações, como a Saturação, que vem acontecendo desde o começo do ano. A expectativa é de que possamos, juntos, fortalecer os trabalhos e oferecer mais segurança às famílias”, disse Ashiuchi.

O deputado estadual André do Prado, por sua vez, destacou a importância da GCM para os municípios e o quão produtivo tem sido os trabalhos em parceria com a PM e a Polícia Civil. “Apresentamos, de forma detalhada, a nossa região do Alto Tietê, buscando conquistar mais recursos e auxílio no policiamento ostensivo”, disse. “Com apoio do governo do Estado, por meio do secretário Derrite e do governador Tarcísio de Freitas, tenho certeza de que a Segurança Pública será fortalecida em Suzano e região”, completou Marcio Alvino.

Ashiuchi agradeceu o secretário Guilherme Derrite pelo apoio e pela atenção dada a Suzano. “O secretário estadual reafirmou seu compromisso com a Segurança Pública e o apoio às cidades, se colocando à disposição de Suzano para potencializar o setor. Tenho certeza de que, após a reunião, teremos grandes novidades, principalmente em operações que envolvem todas as forças policiais. Aproveito para agradecer o apoio e o intermédio dos deputados André do Prado e Marcio Alvino”, finalizou.