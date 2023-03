Ashiuchi se reúne com Sindicato dos Metalúrgicos e empresas

O encontro também contou com a presença de representantes de empresas e indústrias do segmento na cidade, garantindo o fortalecimento de vínculos e maior diálogo com o Poder Público.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense apresentou projetos em andamento no município e abordou demandas prioritárias com o grupo.

A atividade liderada pelo presidente do sindicato, Pedro Benites, também foi acompanhada pelo diretor regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), José Francisco da Silva Caseiro; pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e pelo diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Júnior.

Durante sua fala, o prefeito destacou importantes avanços para o município e reforçou a parceria com as empresas, colocando a municipalidade à disposição das demandas observadas. Entre os principais pontos apresentados ao grupo estão as obras de infraestrutura, sobretudo nas regiões que abrangem a atividade industrial.

Na região norte, Ashiuchi pontuou o advento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu, no Jardim Revista, inaugurada no último dia 18, bem como obras viárias na estrada Portão do Honda e na rua Guilherme Garijo, além do total fechamento dos poços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi; e dos projetos de construção das alças de acesso ao viaduto Leon Feffer, a partir da avenida Jorge Bei Maluf, e ao Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

Já na região do distrito de Palmeiras, o prefeito reforçou seu compromisso com as melhorias na estrada do Samuel, com as obras de saneamento básico e com a infraestrutura dos bairros, a partir da construção de um terminal de ônibus e novos equipamentos de saúde e de atendimento ao cidadão.

Na ocasião, o grupo pode conhecer melhor o trabalho promovido pela gestão no município, além de apresentar demandas de interesse, tais como o melhor preparo e capacitação da mão de obra para o mercado de trabalho, visando o fomento de parcerias que promovam qualificação aos jovens trabalhadores da metalurgia.

“O Sindicato dos Metalúrgicos tem um papel importante na cidade, atuando sempre com muito diálogo para o avanço das indústrias e empresas do ramo, bem como de seus trabalhadores. Fico feliz com o convite e com a oportunidade, tenho certeza de que novas parcerias serão possíveis pois o sucesso do grupo é o sucesso do nosso município, visando mais desenvolvimento e oportunidade para todos”.

O encontro também foi prestigiado pelo presidente do Sindicato dos Químicos de Suzano, Cláudio José de Carvalho, e pelo presidente do Sindicato de Refeições Coletivas (Sindirefeições) de Suzano e Guarulhos, Julio César Ferreira.

