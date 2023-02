Ashiuchi se reúne em Cotia com ministro de Relações Institucionais

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com a presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, na manhã do último domingo (5), na cidade de Cotia, em São Paulo. Junto do deputado estadual André do Prado, o chefe do Executivo suzanense apresentou uma série de demandas voltadas para diferentes setores, reforçando os laços com o governo Federal de forma que a municipalidade venha a ser contemplada com futuros investimentos.

“Quero aqui cumprimentar os deputados estaduais Emídio de Souza, Antônio Donato e Eduardo Nobrega, bem como o deputado federal Carlos Zarattini, que estiveram conosco. E quero agradecer os prefeitos Rogério Franco, de Cotia, e Josué Ramos, de Vargem Grande Paulista, que também é presidente do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), pelo convite, pela amizade e parceria”, finalizou Ashiuchi.