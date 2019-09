Ashiuchi solicita ao DER criação de rotatórias na rodovia Índio Tibiriçá

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do deputado estadual André do Prado, solicitou ao superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Paulo Cesar Tagliavini, a criação de duas rotatórias na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31). O encontro ocorreu nesta terça-feira (3) na sede do órgão estadual, na capital paulista.

A expectativa é de que a via, que já vem recebendo obras de recuperação asfáltica com um investimento de mais de R$ 19 milhões, tenha mais duas rotatórias, sendo uma na altura do número 12.000 e outro em frente à rua Expedicionário Fernando Antônio do Nascimento, no distrito de Palmeiras.

“Além do recapeamento e das demais melhorias já previstas, como na sinalização horizontal e vertical e no canteiro central, a criação das rotatórias e de retornos vão beneficiar muito os mais de 19 mil motoristas que passam por ali diariamente. Acredito, inclusive, que esses avanços serão mais um atrativo para a vinda de novas empresas, que poderão se instalar às margens da rodovia”, explicou Ashiuchi.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense aproveitou para pedir benfeitorias no acesso aos bairros que ficam no entorno da estrada, o que vai melhorar a segurança na entrada e na saída dos moradores, e também para agradecer o DER e o governo do Estado pelo trabalho que está sendo executado entre os quilômetros 33 e 70 da via, que liga Suzano até a região do ABC Paulista.

De acordo com o deputado André do Prado, a estrada passará por uma reformulação completa e o novo pedido para rotatórias é válido, uma vez que visa garantir melhor mobilidade aos motoristas. Já o superintendente do DER disse que o órgão realizará os estudos necessários para a solicitação. “Vamos checar a possibilidade do pedido. Vale destacar que a rodovia já vem recebendo nossos serviços de sinalização. Nosso objetivo é oferecer melhor mobilidade urbana à região”, destacou Tagliavini.

Para concluir, o prefeito de Suzano agradeceu, em nome do governador João Doria, o empenho do Estado em garantir melhorias à cidade. “Agradeço o deputado André do Prado por articular nossa reunião e nos auxiliar no acompanhamento das obras; o superintendente do DER, Paulo César; e ao governador João Doria, por se preocuparem com Suzano e ajudarem no desenvolvimento do município”, concluiu.