Ashiuchi testa negativo para Covid-19 e segue com ações de enfrentamento

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) testou negativo para Covid-19, conforme informou ontem a Prefeitura.

O resultado foi recebido pelo prefeito na última semana.

Ashiuchi teve contato com uma pessoa infectada e, por isso, decidiu fazer o teste.

Segundo a Prefeitura, “o chefe do Executivo segue realizando todos os procedimentos de cuidados, com a utilização de máscaras e álcool gel”.

Na última sexta-feira (10), o DS divulgou reportagem mostrando que a secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira, testou positivo para a Covid-19 e ficará em isolamento por 14 dias.

O resultado do teste foi entregue na quinta-feira (9).

"Fiquei sem chão. O vírus está na nossa porta", disse a secretária, em entrevista ao DS na ocasião.

Ela está assintomática. Decidiu fazer o teste porque um assessor da Prefeitura testou positivo para o vírus.

Ashiuchi não é a única autoridade política a realizar o teste sobre o Covid-19.

Outros políticos

Em São Paulo, tanto o governador João Doria, como o prefeito da Capital, Bruno Covas, os dois do PSDB, testaram negativo para o coronavírus.

Doria chegou a divulgar, em março, a informação em uma rede social. No texto, ele agradeceu as mensagens de carinho e apoio.

Na ocasião, o governador decidiu fazer o teste após o médico David Uip ter sido confirmado com o vírus.

O médico, que já se recuperou, é chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus.

Ações

O prefeito de Suzano segue com uma série de ações no combate ao coronavírus.

Ontem, pelas redes sociais, ele informou sobre a eficácia do projeto de telemedicina, com atendimento por vídeochamada, que conecta o paciente que apresenta sintomas do novo coronavírus (Covid-19) com um médico. O serviço atende pelo número 0800 484 8001.

Atendimento rápido

O projeto visa oferecer ao paciente um atendimento rápido e seguro que funciona da seguinte forma: a pessoa que apresentar sintomas da Covid-19 pode ligar para a central e, neste primeiro contato, a atendente vai realizar uma triagem, com pedidos de informações como CPF e endereço. (Leia detalhes do projeto na matéria abaixo).