Ashiuchi toma posse e vê trevo e viaduto como duas prioridades

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), tomou posse nesta terça-feira (2) na Presidência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e enumerou projetos como prioridade.

Entre eles estão à construção de um trevo e um viaduto de interligação entre as Rodovias Mogi-Dutra e Presidente Dutra, na cidade de Arujá. Ashiuchi ressaltou a importância desta ligação. "Estamos pleiteando esse trecho para que ele se torne um acesso diferenciado e que faça os motoristas irem direto para a Dutra (Rodovia Presidente Dutra) sem ter que passar por Arujá, diminuindo assim o tempo de viagem", explica.

A área da saúde também foi pautada. O consórcio pretende trabalhar para buscar o custeio ideal para a questão da saúde nas cidades e dar prioridades a pontos emergenciais, como o Hospital Guido Guida, em Poá. "Quando se para um hospital em uma cidade como Poá, as cidades em volta sofrem o reflexo dessa paralisação, principalmente a ala da pediatria. Estamos em parceria com a Prefeitura de Poá para que a gente possa buscar o mais rápido possível esse custeio, a fim de fazer o Guido Guida voltar a funcionar normalmente", explica. Também na área da saúde, o presidente frisou que na próxima reunião do Condemat, agendada para o dia 10 deste mês, vão conversar com as câmaras executivas para pleitear novas parcerias com o Governo Estadual e Federal para melhorias na área da saúde dos municípios.

Além disso, a partir de 2018, o Condemat passa a ser um consórcio executivo, ou seja, além de continuar com as atribuições do consórcio representativo, pode se realizar projetos com recursos vindos de outras esperas. "Agora temos a possibilidade de fazer compras em conjunto, seja de medicamentos a atas, como, por exemplo, a ata de asfalto que pretendemos melhorar nas cidades. Isso nos propicia a realizar essas demandas em grandes quantidades, como uma maior qualidade com preço menor praticado em mercado. Este ano vamos 'brigar' por preço e qualidade em todas as cidades", enfatiza Ashiuchi.

Sobre a questão da pavimentação, Ashiuchi reforça o encontro que teve com o vice-governador do Estado, Márcio França, onde foi feito o pedido da pavimentação nova nas cidades do Alto Tietê. Segundo o republicano, este pedido é prioritário e será atendido. "Essa mudança do Condemat vem em boa hora. Agora podemos fazer atas em conjunto e como prioridade temos a ata das infraestruturas, principalmente na questão do asfalto. Vamos investir em nova pavimentação nas cidades. Com essas reuniões e parcerias com o governo do Estado, o Alto Tietê sai na frente estando apto a receber essas melhorias".

Posse

A posse ocorreu na sede do consórcio, em Mogi das Cruzes. Na ocasião, estavam presentes a nova diretoria do conselho, os prefeitos de Arujá, José Luiz Monteiro (PMDB), Marcus Melo (PSDB) de Mogi das Cruzes, Adriano Leite (PR) de Guararema, Gustavo Henric Costa (PSB) de Guarulhos, Giancarlo Lopes da Silva (PR) de Poá e Vanderlon Oliveira Gomes (PR) de Salesópolis e a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto (PRB).

Os prefeitos de Itaquaquecetuba, Mamoru Nakashima (PSDB), de Biritiba-Mirim, Jarbas Ezequiel Aguiar (PV) e de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Chacon (PRB) não puderam comparecer a cerimônia de posse.