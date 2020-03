Ashiuchi usa redes sociais para criticar piadas sobre a Raul Brasil

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), foi às redes sociais na última sexta-feira (28) para comentar um vídeo publicado pelo comediante Léo Lins.

Em 2019, Léo Lins apresentaria um show “stand-up” em Suzano, mas a apresentação foi cancelada.

No vídeo publicado pelo prefeito, ele alega que o motivo do cancelamento em 2019 foi por problemas na tratativa com o local em que seria realizado a apresentação.

“Estou aqui para falar de um assunto que está rolando nas redes sociais com relação ao comediante Léo Lins. Quero deixar claro que haveria um show dele, há alguns meses atrás, mas não ocorreu por problemas nas tratativas entre o ‘contratante e o contratado’, e que não compete a nós opinar sobre”, afirmou o prefeito durante seu vídeo.

No vídeo publicado por Léo Lins, o comediante culpa o prefeito pelo cancelamento do show que faria em 2019 na cidade.

Segundo o comediante, o show será realizado no próximo dia 7.

Sobre as piadas pessoais contra sua imagem, Ashiuchi afirma não se incomodar com elas, e “compreende o fato de ele ser uma pessoa pública”, o que o torna alvo de comentários.

“Tenho consciência de que sou uma pessoa pública, não ligo para as piadas relacionadas a ‘pokémon’. Há pontos onde somos criticados, mas somos figuras públicas e estamos à disposição”, afirma.

O chefe da administração municipal completa informando que “o que não tolera são piadas relacionadas a tragédias”.

“O que eu repudio de forma pessoal, e acredito que todos os moradores da cidade também, são piadas relacionadas a tragédias, piadas de mau gosto, principalmente com o caso da Raul Brasil”, completou.

O DS tentou contato, mas não conseguiu falar com o comediante sobre o vídeo do prefeito.