Ashiuchi vai homenagear PM que evitou assalto em frente à escola particular

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), fará uma homenagem à cabo Katia da Silva Sastre no dia 24 de maio, às 10 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro).

Cerimônia de Reconhecimento

Trata-se de uma cerimônia de reconhecimento ao ato de coragem e de defesa da policial militar que ocorreu no último dia 12, no bairro Jardim dos Ipês, quando um indivíduo apontou uma arma em direção a mães e crianças na porta de uma escola.

Presença

Na oportunidade, além do chefe do Executivo, também estarão presentes o vice-prefeito Walmir Pinto, vereadores, secretários, policiais militares, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), entre outras autoridades.

ATO DA PM

Para Ashiuchi, o ato da PM foi de muita coragem, principalmente por ter conseguido proteger todas as pessoas que estavam no local. "A intervenção desta policial é de grande valia, já que não saberíamos quais poderiam ser as consequências das ações do indivíduo naquele momento. Ele estava apontando uma arma para um segurança, ameaçando diversas mães que estavam com seus respectivos filhos. De forma cautelar, ela reagiu e garantiu a segurança das famílias", comentou.