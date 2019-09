Ashiuchi vai representar Suzano no Japão; Walmir assume cargo por dez dias

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) estará em viagem oficial no Japão a partir de hoje. Ele foi uma das três lideranças brasileiras com descendência nipônica selecionadas pelo governo japonês para participar do programa “Next Generation of Nikkeys Leaders”, que receberá representantes de outros países da América do Sul de 30 de setembro a 9 de outubro.

Embora seja uma missão oficial em que o chefe do Executivo representará Suzano, os custos com viagens, hospedagens e atividades serão arcados integralmente pelo governo japonês, sem onerar os cofres públicos municipais. Ele ficará em Tóquio, capital do Japão, onde serão cumpridos praticamente todos os compromissos previstos.

Ashiuchi participará de cursos e palestras e também de encontros com autoridades locais, em especial com o príncipe Fumihito Akishino, filho do imperador Naruhito. Também participarão do programa como representantes brasileiros: Yuri Ywata, de Presidente Prudente, e Patrícia Murakami, da capital paulista.

A escolha do prefeito se deu por ele ter sido considerado pelo Consulado do Japão em São Paulo um líder nikkey no Brasil. “Para mim é motivo de muita satisfação representar a nossa cidade e o nosso País em um programa tão importante de intercâmbio político e cultural. Ser selecionado como uma jovem liderança nikkey é uma grande responsabilidade. Quero aproveitar esse momento como algo que levarei para sempre, com ensinamentos que, sem dúvida, se somarão à nossa maneira de administrar o município”, afirmou.

No período em que Ashiuchi estiver fora, o vice Walmir Pinto assumirá como prefeito em exercício.