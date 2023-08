Ashiuchi visita áreas de lazer na região norte do município

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve nesta quinta-feira (24/08) em visita à região norte de Suzano vistoriando áreas que deverão ser contempladas com projetos voltados ao lazer e ao esporte nos bairros Jardim São Bernardino e Jardim São José. A agenda foi acompanhada pelo vereador Fábio Diniz, pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pela assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carolina Umebayashi.

Na ocasião, o prefeito visitou uma área localizada no entroncamento da rua Turquia, próximo à Unidade de Saúde da Família (USF) Manuel Evangelista Oliveira. A visita teve o objetivo de traçar a estruturação de um projeto que beneficie o espaço com serviço completo de revitalização, viabilizando pista de caminhada, academia ao ar livre e quadra de areia.

Projeto semelhante está previsto também para uma outra área no Jardim São Bernardino, especificamente na rua Mário Candelário, próximo à igreja São Judas Tadeu, que tem à frente o padre Álvaro do Nascimento. A conclusão do serviço também prevê a revitalização e a viabilização do modelo de complexo de lazer, com vistas à prática esportiva.

Segundo o secretário Samuel Oliveira, a iniciativa vem para proporcionar mais qualidade de vida à população. “Temos em mente a execução de serviços importantes que farão total diferença para a comunidade, auxiliando no cuidado com o espaço e na preservação do ambiente. A área terá cara nova, garantindo lazer, esporte e segurança às famílias”, disse.

Para o vereador Fábio Diniz, o serviço é muito aguardado pela comunidade. “Essa é uma demanda que há tempos acompanhamos e fico feliz em saber que agora conseguiremos viabilizar esse projeto, contando com o apoio do prefeito Rodrigo Ashiuchi e toda sua equipe. Sem dúvidas, será um grande avanço para a região”.

Por fim, o chefe do Executivo destaca que a parceria entre os poderes é indispensável para que projetos sejam executados. “Costumo dizer que ninguém faz nada sozinho e hoje agradeço o vereador Fábio Diniz, por ser sempre atento e solícito, e aos deputados André do Prado e Marcio Alvino por estarem caminhando conosco e garantindo o apoio necessários para nossos serviços na cidade. Tenho certeza de que será possível realizarmos um grande trabalho para as famílias suzanenses que já frequentam essas áreas, garantindo um espaço mais bonito e gentil”.