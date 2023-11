Ashiuchi visita escola vencedora da gincana 'Xô, Desperdício'

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve presente no último sábado (11/11) na Escola Municipal Professor Paulo Henrique Barreiros, no Parque Residencial Samambaia, para verificar o funcionamento do novo sistema de energia fotovoltaica instalado na unidade.

A atividade, também acompanhada pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, foi motivada pela participação da unidade na quarta edição da gincana cultural “Xô, Desperdício”, que faz parte do projeto “Boa Energia nas Escolas”, promovido em junho pela EDP São Paulo, concessionária que atende a região do Alto Tietê.

A instalação do novo sistema completo de geração fotovoltaica, com capacidade máxima de 2,65 Kwp, foi possível devido ao excelente rendimento da escola suzanense na competição, que resultou em um vídeo informativo acerca da importância do uso consciente da energia elétrica.

No total, 20 estudantes matriculados na educação infantil e no ensino fundamental produziram o material nas dependências do Paço Municipal e na Praça Cidade das Flores. Ao longo do desenvolvimento do videoclipe, os alunos suzanenses tiveram acesso ao Polo de Música e Audiovisual para produzir o rap intitulado “Economize Energia”, que abordou a temática da preservação dos recursos naturais.

Neste ano, houve a participação de 266 escolas situadas no Alto Tietê, no Litoral Norte e no Vale do Paraíba, sendo dez delas vencedoras, ou seja, as que tiveram mais curtidas em seus vídeos foram premiadas. A presença das autoridades municipais na unidade do Parque Samambaia foi marcada pela realização da Festa de Africanidades, realizada em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado na próxima segunda-feira (20/11).