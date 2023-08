Ashiuchi visita obras da nova unidade do Shibata em Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve nesta terça-feira (29/08) junto com representantes do Grupo Shibata em visita à nova unidade da rede na avenida Armando Salles de Oliveira, localizada no Conjunto Residencial Iraí. O empreendimento promete ser o maior do Alto Tietê e o segundo maior da rede, com expectativa de inauguração para o mês de outubro e geração de mais 520 vagas de empregos no município.

Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, puderam conferir de perto o andamento das obras, que estão em fase de acabamento de pavimento e fachada, com a previsão de mais um mês para a etapa final e inauguração.

O hipermercado terá 5,8 mil m² de área construída, contando com o espaço do estabelecimento, da loja Shibata Casa e Moda e da loja de utilidades Daiso Japan. A unidade ainda terá espaço para 50 boxes, quiosques, praça de alimentação com capacidade para 120 pessoas e amplo estacionamento com cerca de 400 vagas. Além disso, o empreendimento executa a obra de um novo acesso de 730 metros de extensão entre as avenidas Armando Salles de Oliveira e Senador Roberto Simonsen, que deverá contemplar uma das entradas.

O prefeito e o secretário puderam caminhar pelas instalações acompanhados do presidente e do diretor do Grupo Shibata, João e Fernando Shibata, e dos engenheiros Fabio Goto e Bruna Pinto. De acordo com André Loducca, a unidade representa um importante investimento. “A expectativa é de que tenhamos a geração de 520 vagas de trabalho, com o suporte do projeto ‘Suzano Mais Emprego’, priorizando a contratação dos munícipes para o supermercado e as lojas, criando assim um círculo virtuoso de economia”, disse o chefe da pasta.

Já para Ashiuchi, a novidade representa o desenvolvimento almejado para o município, que cada dia mais conquista avanços e protagonismo. “Suzano segue crescendo em ritmo acelerado, fruto do compromisso da administração pública com a cidade e seu desenvolvimento, de maneira a colocar o município como um importante player competitivo na região. A vinda desta grande unidade do Shibata, e de tantos outros empreendimentos, é reflexo disso. Quem ganha é a cidade, com mais oportunidade, mais opções e mais geração de emprego”, reforçou o prefeito.