Ashiuchi vistoria início das obras de água e esgoto para 600 pessoas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve na manhã desta terça-feira (14/02) no distrito de Palmeiras para conferir o início das obras de instalação das redes de água e esgoto do bairro Recreio Rio Bonito. Acompanhado de secretários municipais, vereadores e de representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o chefe do Poder Executivo suzanense se reuniu com aproximadamente 30 moradores para anunciar os detalhes da execução do projeto, que ficará sob a responsabilidade da empresa Zigurate Construção.

No encontro, foram compartilhadas pelas autoridades e gestores da Sabesp as informações referentes às intervenções que serão realizadas. Para garantir água encanada e saneamento básico à localidade, serão construídas uma rede de água de 1,7 mil metros e uma rede de esgoto de 1,5 mil metros de extensão, que atenderão os 600 moradores das 140 casas situadas no perímetro envolvido pelas ruas Um, Três, Rio Bonito, Campestre e Érica. A previsão para implantação da rede é de dois meses e o tempo estimado para que a a?ua esteja disponibilizada nas torneiras, após as ligações, é de aproximadamente quatro meses.

A líder do bairro, Aparecida Viana, a Cida, foi quem organizou a recepção e falou em nome dos moradores sobre o significado da obra. “Estamos há 15 anos lutando por isso, que só foi concretizado porque o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) ouviu nossa demanda e contribuiu para viabilizar esse projeto. A vinda do abastecimento de água já era uma notícia maravilhosa para nós, mas fomos surpreendidos com a informação de que haverá obras para garantir a rede de esgoto. Estamos muito gratos!”, agradeceu a moradora.

A gerente de Água da Sabesp, Jocelma Gonçalves, explicou como se desenvolverão os trabalhos. “Hoje (terça-feira) começam as intervenções na rua Um. Primeiramente serão executadas as obras para a extensão da rede de esgoto e logo em seguida focaremos na rede de água. Temos a previsão de encerrar essa parte em até dois meses para que possamos dar início à segunda etapa com a ligação de cada casa, que vai ocorrer conforme formos recebendo as solicitações e documentação dos moradores”, afirmou a representante.