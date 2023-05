Ashiuchi vistoria nova iluminação pública no Jardim Casa Branca

A mesma estrutura deverá ser ofertada em, aproximadamente, outras 20 vielas do bairro e já estão previstos os serviços nos trechos compreendidos entre as seguintes ruas: Oswaldo de Oliveira-Hiroshi Kagano; Hiroshi Kagano -Isabel Castanheda Mayer; Ana Vagos Pereira-Ângelo Crepaldi; Ana Vagos Pereira-Yoshinaga Okabayashi; e João Batista de Oliveira-Alvino Sutero Ramos. Os locais, além de iluminação, vão passar por zeladoria completa.

Professor Edirlei acompanhou o prefeito nessa vistoria e agradeceu a administração municipal pela atenção para com os munícipes do bairro. “Deixamos aqui nosso agradecimento à prefeitura por ter atendido o nosso pedido. Tivemos essa preocupação de contribuir com o reforço da iluminação para trazer segurança aos alunos e toda a população que frequenta a região. Vemos que esse trabalho já tem sido feito em outros bairros e consideramos que seria adequado o serviço nesse local”, destacou o parlamentar.

O chefe do Executivo, que também estava acompanhado do diretor Iluminação Pública, Ari Santos, ressaltou o trabalho de sua equipe para promover melhorias aos moradores do bairro. “A demanda atendida pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos está sendo muito importante, principalmente para os estudantes dos horários vespertino e noturno. Essas melhorias trazem grandes resultados para nossa população. Agradeço ao vereador (Professor Edirlei) pela preocupação com a região e seguimos trabalhando por Suzano”, reforçou Ashiuchi.

Balanço trimestral

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio do projeto “Ilumina Suzano”, registrou um total de 3.337 atendimentos na iluminação pública ao longo do primeiro trimestre de 2023. O balanço divulgado pelo setor, no mês de abril, indica a conferência média de 37 demandas por dia.

Foram promovidas melhorias em áreas específicas com a verificação de múltiplos componentes para detectar o mau funcionamento ou, ainda, atuar preventivamente em prol do bem-estar e da segurança dos moradores, com a garantia da iluminação. Os registros incluem a substituição de 2,5 mil lâmpadas, a verificação de 1.743 reatores e a troca de 1.255 relés.

As demandas podem ser comunicadas pelo aplicativo para celulares do sistema Android, via Google Play (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp ), e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple ), além do telefone 0800-779-3310.

