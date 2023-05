Ashiuchi vistoria obra de recapeamento da estrada do Marengo

O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve na estrada do Marengo, na região norte, para vistoriar os trabalhos de revitalização do trecho suzanense da via na manhã desta quinta-feira (11/05). O projeto de renovação asfáltica está em curso desde 27 de abril e conta com investimento de R$ 2.244.912,89 por meio de emenda conquistada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado. A ação deve ser concluída em até três meses.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal esteve acompanhado do vereador Marcos Antonio do Santos, o Maizena, para verificar as ações conduzidas pela empresa Casamax Comercial e Serviços Ltda. na importante via que conecta Suzano e Itaquaquecetuba. Junto deles, os engenheiros responsáveis pela obra, Márcio Santos e Ana Cláudia Oliveira, estiveram orientando a visita técnica.

A porção suzanense da via tem 600 metros de extensão e será reformada para melhor atender às demandas dos moradores do Jardim Dona Benta, Cidade Boa Vista e Jardim Fernandes. O processo prevê a remoção da camada antiga de asfalto para reforço do solo e aplicação de uma nova cobertura, sendo acompanhada da renovação do sistema de drenagem, com novas guias, sarjetas e sarjetões. Estas serão incrementadas por um trabalho completo de zeladoria, incluindo melhorias na sinalização e na iluminação na etapa final do serviço.

A novidade garantirá facilidade aos motoristas de carros de passeio, utilitários, vans, ônibus e caminhões, já que a via porta um grande volume de tráfego ao longo do dia. Inclusive, a estrada dá acesso a serviços locais importantes como a Unidade Básica de Saúde (UBS) Octacilio de Carvalho Schiavi, o Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte e o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

O vereador Maizena pontuou que este é um sonho que está se tornando realidade. “Renovar esta via é um passo fundamental para os moradores da região, que cobram por esta melhoria há anos. Agradeço o trabalho do prefeito Rodrigo Ashiuchi e de todos os envolvidos por este avanço”, pontuou.

A engenheira Ana Cláudia afirmou que a parceria com a administração municipal é muito importante para garantir a realização dos trabalhos. “Este é um projeto importante de várias fases e, por isso, ter o apoio da administração municipal neste e em outros projetos pela cidade representa garantir melhorias essenciais à população”, afirmou.

Já o chefe do Executivo suzanense pontuou que a evolução é significativa pois, finalmente, será possível atender esta demanda que perdura há mais de uma década. “Esta é um trabalho que atinge um grande público, pois permitiremos que caminhões, ônibus, vans e outros veículos transitem por aqui com mais facilidade. Agradeço o deputado André do Prado pela conquista deste investimento, assim como o deputado federal Marcio Alvino, outro grande apoiador da nossa cidade”, comentou Ashiuchi.

“Aproveito também para agradecer a parceria do vereador Maizena, sempre presente aqui na região, assim como o grande trabalho da nossa equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, chefiada pelo Samuel Oliveira, que está em contato constante com a Casamax Construtora e Serviços, que está conduzindo os trabalhos no local. Seguimos avançando por Suzano”, finalizou.