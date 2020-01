Ashiuchi vistoria obras da Central de Triagem e da UBS do Monte Cristo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vistoriou ontem as obras da Central de Triagem de Resíduos Sólidos, que está sendo instalada no bairro Cidade Miguel Badra, e da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Monte Cristo. Ambas construções serão finalizadas e entregues à população ainda neste primeiro semestre.

Ao lado do diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Rodolfo de Matteu, o chefe do Executivo percorreu as instalações da estrutura da Central de Triagem, que está com 80% de obras concluídas, passando pelos galpões, salas administrativas e ambientes que receberão os maquinários.

O espaço, que fica na rua Mario Bochetti, terá capacidade de processar até cem toneladas de materiais da coleta seletiva mensalmente e tem como principal meta ampliar a capacidade de captação e processamento de resíduos residenciais recicláveis, obtidos por meio da coleta seletiva de lixo, com a formação e treinamento de uma nova cooperativa de reciclagem a ser formada.

O contrato para a construção da infraestrutura do local foi fechado em R$ 997 mil, com investimento do Fundo de Interesse Difuso do Estado de São Paulo (FID) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

“Por aqui, teremos um ambiente que vai gerar rendimento para famílias, novos empregos e vai melhorar significativamente nosso trabalho com o setor de Meio Ambiente. Em alguns meses entregaremos uma central moderna, sendo uma das melhores e mais bem preparadas da nossa região e do Estado de São Paulo. Será mais um equipamento para a região norte de nossa cidade”, disse.

De lá, o prefeito suzanense foi acompanhar os trabalhos no posto de saúde do Monte Cristo, que ultrapassou metade de suas obras. A expectativa é que o posto beneficie 4 mil pessoas e tem previsão de realizar até 50 mil procedimentos no ano.

A nova unidade, construída na rua Cachoeira em uma área de 2.958 m², é composta por 20 repartições e tem investimento de R$ 1.314.376,55, por meio do Ministério da Saúde, com emendas enviadas pelo deputado estadual José Américo, além de contrapartidas da Prefeitura de Suzano.