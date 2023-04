Ashiuchi vistoria obras de Unidade de Saúde no Jardim Alterópolis

Durante todo o período, o atendimento à população não foi interrompido. A equipe liderada pelo gerente Edenilson Américo dos Santos - que recebeu as autoridades municipais durante a visita - se organizou para readequar as dependências de forma a dar continuidade às demandas relacionadas à medicação, curativo, vacina, acolhimento, testes de gravidez, Covid-19, sífilis hepatite e papanicolau, além de pré-natal e aferição de pressão, que seguiram sendo disponibilizados na rua Manoel Honorato dos Santos, 301, endereço oficial da unidade. Apenas os atendimentos médicos precisaram ser redirecionados para a Igreja Presbiteriana, situada na avenida Presbítero Eliezer Martins.

Um dos objetivos da obra foi garantir mais privacidade ao atendimento odontológico. Até fevereiro, quando começaram as intervenções, os dentistas realizavam as consultas em um espaço único. A reestruturação garantirá a divisão do local em duas salas, com uma cadeira odontológica em cada dependência.

As demais salas também estão sendo revitalizadas, para melhor receber os pacientes que forem se consultar nas áreas de Clínica Médica, Pediatria, Psicologia, Psiquiatria e Ginecologia. Na UBS do Jardim Alterópolis são realizados aproximadamente 1,5 mil atendimentos mensais. Esse número não deverá ser alterado após a conclusão da reforma, pois não haverá acréscimo de especialidades médicas, nem no número de profissionais.

O vereador Zé OLiveira destacou a importância de colaborar com a administração municipal para a melhoria da prestação de serviços públicos à população. “O prefeito tem nosso apoio, porque temos a mentalidade de trabalhar juntos. Só tenho a agradecer a todos que contribuíram, pois a reforma vai melhorar o atendimento na unidade, que apresentava alguns problemas estruturais, que eram agravados nos dias de chuva”, assinalou o parlamentar, que é morador do Jardim Alterópolis.

O secretário de Saúde contextualizou a iminente entrega de mais um equipamento da Saúde, reforçando os benefícios que os investimentos têm proporcionado à população. “Em poucas semanas, teremos nessa região mais uma unidade de saúde com alto padrão, para atender com mais conforto os pacientes que aqui buscam cuidados médicos. Vale lembrar que há algumas semanas inauguramos, no Jardim Revista, a tão aguardada Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas, onde conseguimos, já no primeiro mês, chegar aos 11 mil atendimentos”, lembrou Ishi.

O prefeito destacou o salto de qualidade que Suzano vem dando na área da saúde. “Estamos atuando em várias frentes para qualificar a oferta de saúde em nosso município. Além da reforma da UBS do Jardim Alterópolis, que será entregue em breve, já estamos em negociação para a implantação do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), no espaço onde funciona o Hospital das Clínicas (HC). Também já está no nosso radar a instalação de uma UPA em Palmeiras, e está em construção o Hospital Federal, na rua Sete de Setembro”, elencou Ashiuchi.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi conferir de perto nesta sexta-feira (14/04) as obras de revitalização da Unidade Básica de Sáude (UBS) do Jardim Alterópolis. Acompanhado do secretário de Saúde, Pedro Ishi, da diretora de Atenção Básica, Flávia Verdugo, e do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, que destinou R$ 253 mil em recursos de emenda impositiva para a reforma, o chefe do Executivo percorreu as instalações do equipamento, que está recebendo melhorias no espaço dedicado às consultas odontológicas, no teto, no telhado e na parte elétrica, além de nova pintura. A conclusão dos serviços deve ocorrer nas próximas semanas.