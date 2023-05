Ashiuchi vistoria pavimentação da Estrada do Furuyama

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, vistoriaram nesta sexta-feira (19/05) a obra que está sendo realizada na estrada do Furuyama, no bairro Rio Abaixo, localizado na região norte de Suzano.

As intervenções garantirão a pavimentação de um trecho de 2,8 quilômetros da via, com recursos provenientes de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que destinará R$ 13 milhões, por meio do programa estadual “Novas Vicinais”.

O engenheiro Bruno Perosso, da Construtora Kamilos, responsável pela obra, informou que, neste momento, estão sendo concluídos os primeiros 500 metros de pavimentação, após a etapa de drenagem e instalação de guias e sarjetas. A entrega está prevista para ocorrer em meados de agosto.

A pavimentação da estrada do Furuyama traz benefícios para motoristas de Suzano e dos municípios vizinhos, como Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes, já que facilita o acesso à estrada da Volta Fria e às rodovias Mogi-Dutra (SP-88), Mogi-Bertioga (SP-98) e Ayrton Senna (SP-70).

O secretário Samuel de Oliveira destacou que a pavimentação completa da estrada do Furuyama garantirá novas possibilidades de deslocamento para a cidade. O prefeito agradeceu o apoio que vem recebendo do governo estadual e dos parlamentares que representam o Alto Tietê.

“Essa é mais uma conquista para a cidade e toda a região, que foi possível com a confiança que temos no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do comendador do município, Estevam Galvão, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, e dos deputados federais Márcio Alvino e Marco Bertaiolli”, pontuou Ashiuchi.