Ashiuchi volta a reforçar pedido de alça do Rodoanel

“A finalização das obras da alça do Rodoanel será muito representativa para a infraestrutura viária de Suzano e das cidades vizinhas. Por isso, encaramos essa questão como uma das prioridades da nossa gestão. Contamos com o apoio do deputado André do Prado e do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para reforçar a importância dessa construção. Agradecemos a atenção que o governo do Estado de São Paulo tem dado para a nossa causa e continuaremos buscando as tratativas necessárias para que consigamos seguir avançando rumo a concretização desse projeto, que é tão importante para o Alto Tietê”, ressaltou o prefeito.

O deputado André do Prado destacou que a mobilização em torno desse projeto se deve aos benefícios que esse novo acesso propiciará para os deslocamentos no Alto Tietê. “Sabemos da importância da alça do Rodoanel, por isso temos garantido todo apoio ao prefeito Ashiuchi. É fundamental que a obra saia do papel e possibilite novos investimentos para Suzano e todos os municípios representados pelo Condemat. Esse acesso é estratégico para a região e para o Estado. Estamos participando das reuniões relacionadas ao tema porque sabemos que podemos colaborar com essa negociação. Temos trabalhado em parceria e continuaremos dessa forma”, afirmou o presidente do Poder Legislativo paulista.

Durante o encontro, o secretário Rafael Benini se mostrou receptivo ao tema e ressaltou que tentará colaborar para a concretização do projeto referente à alça de saída do anel viário, que prevê a implantação da estrutura na avenida Major Pinheiro Fróes, no limite com Poá, que facilitaria o acesso ao município e beneficiaria também Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos.

O assunto também foi tratado no encontro que o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o deputado André do Prado tiveram com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, realizado em 3 de abril. Na reunião, que tinha como pautas o plano de desassoreamento de rios que cortam o município, a ampliação da rede de saneamento e também a pavimentação de estradas vicinais, foi debatido entre as partes a importância estratégica da conclusão das obras da alça do Rodoanel.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, se reuniu nesta quinta-feira (20/04), na capital, com o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, com o objetivo de reforçar o pedido para a implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na avenida Major Pinheiros Fróes (SP-66). No início deste mês, o chefe do Poder Executivo suzanense já havia se reunido com outro representante do Palácio dos Bandeirantes, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, para discutir o tema.