Aspirantes da Guarda Mirim de Suzano são diplomados

Aspirantes da Guarda Mirim de Suzano (GMS) puderam viver, na manhã desta quarta-feira (17), por algumas horas um dos momentos máximos da democracia brasileira: a diplomação. A cerimônia, que simboliza que o postulante ao cargo foi eleito pelo povo e está apto para ocupar o cargo, ocorreu na Câmara de Vereadores de Suzano e foi comandada pela presidenta da Casa de Leis, Gerice Lione (PR). Quatro vereadores, um prefeito e uma vice-prefeita simbólica, todos eleitos por adolescentes da GMS, sentiram na pele este momento. Além de diplomados, eles tomaram posse de seus cargos simbólicos.

O evento, apesar de simbólico, fortalece o entendimento dos jovens da GMS sobre a importância do engajamento político para a solução de problemas e conflitos de Suzano, do Estado de São Paulo e do País. "Eu aprendi como solucionar os problemas e como criar projetos e soluções que podem ajudar a melhorar a minha cidade", declarou Caio Victor Miranda Luca, que foi eleito prefeito no "Voto Consciente".

Iago Alves de Oliveira, vereador mais votado no projeto, destaca que a experiência como parlamentar promovida pela Guarda Mirim abriu para ele uma nova forma de encarar os problemas da cidade, buscar mudanças e propor novas soluções. "Analisei a fonte do problema e pensei: como cidadão de Suzano o que eu mudaria na cidade? Concluí que a gente tem que olhar sempre como cidadão, como morador de Suzano e não como vereador".

Classificado como uma prática de cidadania promovida pela GMS, com o intuído de ir além da preparação de jovens para o mercado de trabalho, mas de expandir os horizontes intelectuais e morais dos aspirantes para novas fronteiras, o "Voto Consciente" surgiu para mostrar aos jovens que o voto é muito mais que a escolha de pessoas, é a escolha de propostas e isto faz a decisão de cada nome uma escolha muito complexa.

"Ele surgiu dentro de uma proposta nossa de passar para os jovens a importância que existe no ato cidadão, ou cidadã, de escolher seus representantes. É uma escola de cidadania para melhorar a condição do voto", explica Natal José Francisco, presidente da entidade, "Até porque, nessa faixa etária, o jovem não está muito interessado por isso , mas ele tem que entender que logo mais ele é eleitor e que ele precisa estar preparado para o momento do voto", acrescenta.

Inscrições

A GMS realizará de 22 a 25 de abril as inscrições para novas turmas. Confira os pré-requisitos para participar: morar em Suzano; ter nascido entre julho de 2002 e julho de 2004; estar cursando, no mínimo, o 9º ano (antiga 8ª série) no período noturno; comparecer acompanhado por seu responsável legal; o ato da inscrição são exigidos os seguintes documentos: RG e CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal; comprovante de residência com CEP (atualizado) e em nome do responsável; boletim escolar - conclusão de 2018.