Assassinatos caem 39,13% em Suzano; Boa Vista tem mais casos

Suzano reduziu os casos de assassinatos de janeiro a agosto deste ano, em comparação ao mesmo período de 2017. A diminuição é de 39,13%. Com isso, a cidade entra no terceiro mês consecutivo registrando quedas em ocorrências de homicídio. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Nos últimos oito meses, o município somou 14 assassinatos. Em 2017, o número foi superior. Dados da SSP apontam que a cidade teve 23 ocorrências computadas.

Levantamento feito pelo DS, com base nos dados da SSP, aponta que a maioria dos assassinatos ocorreu na região Norte suzanense no Boa Vista. Ao todo, foram sete ocorrências, totalizando oito mortos. Em seguida vem a área Central. Foram seis casos computados, com seis vítimas. Por último está a região do Distrito de Palmeiras, com uma morte violenta computada.

Outra redução foi nas ocorrências de latrocínio (roubo seguido de morte). No ano passado, a cidade teve três casos. Agora, foram duas ocorrências registradas, uma queda de 33%.

Sobretudo, as diminuições não contemplam todos os delitos relacionados a atentados a vida.

A cidade registrou alta de 18,75% nas ocorrências de tentativas de homicídio. Neste ano, 19 pessoas foram baleadas ou esfaqueadas. Em 2017, foram 16 casos computados.