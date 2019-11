Assinantes do DS ganharão Centro Médico Exclusivo

Os assinantes do DS, que possuem o cartão do Clube DS, terão uma grande novidade, pensando exclusivamente para atendê-los da melhor forma possível. Trata-se de uma clínica exclusiva de especialidades médicas para consultas, exames de laboratório e imagens

A previsão é que no dia 30 de novembro, o "Centro Médico Clube DS" seja inaugurado na Rua Monsenhor Nuno, n° 631, ao lado da sede do jornal.

O acesso facilitado chegou para melhorar a vida do assinante. O novo espaço terá cerca de 200 metros quadrados e uma instalação altamente moderna, que contará com amplo estacionamento, laboratórios, mais de sete consultórios, sala de espera, e outros equipamentos médicos. Os assinantes serão atendidos por especialistas dos mais gabaritados.

Durante todo o ano, serão realizadas várias campanhas de prevenção de saúde para jovens e adultos. Os médicos, que atuarão na nova clínica, foram escolhidos entre os mais renomados na região.

O objetivo do novo projeto é criar um "centro de acolhimento" aos assinantes do jornal. É necessário humanizar o tratamento e oferecer um atendimento de qualidade e com um preço acessível. Desta forma será oferecido um valor compatível para as consultas e uma instalação muito moderna aos clientes.

Especialidades

Entre as especialidades disponíveis aos assinantes do DS estão clínica geral, pediatria, ginecologia, oftalmologia, dentista, geriatria, reumatologia, entre outros. Além disso, as pessoas poderão realizar mais de 50 tipos de exames de imagem e 65 tipos de exames laboratoriais.

O valor de assinatura digital do jornal é de apenas R$ 9,90 por mês. A clínica poderá ser utilizada pelos assinantes e seus dependentes, por meio de agendamentos.

A inauguração está prevista para o dia 30, e os atendimentos devem começar no dia 2 de dezembro. A data de inauguração é uma referência aos 23 anos que o Clube DS completa em novembro de 2019.