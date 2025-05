Assistência e Fundo Social reforçam parceria com institutos de Suzano

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade reforçaram a parceria com institutos de formação e acolhimento durante visita ao distrito de Palmeiras nesta quarta-feira (21/05). Para dialogar sobre cursos e serviços voltados a crianças, jovens, adultos e idosos, o secretário Geraldo Garippo e a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, foram à sede do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes), no bairro Parque Palmeiras, e à Organização Não Governamental (ONG) Vida Nova, no bairro Jardim Alto da Boa Vista.

O primeiro encontro focou nos assuntos relacionados às capacitações que têm sido desenvolvidas em função do trabalho em conjunto entre a Prefeitura de Suzano e o Indes, proporcionando novas oportunidades aos suzanenses. Neste contexto, houve uma conversa com a gestora de projetos do instituto, Analy Tieko, sobre os cursos gratuitos voltados ao letramento digital e aos conceitos ligados à informática e tecnologia, como as vagas na modalidade Educação à Distância, que foram disponibilizadas por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Entre as propostas que estão sendo discutidas, estão a garantia desses ensinamentos às crianças que são atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e uma formação para profissionais que recebem a população nos equipamentos da Assistência Social. Outra meta é levar o trabalho para os Serviços de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes (Saica) de Suzano, que têm capacidade para atender até 60 munícipes que estão afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva de abrigo.

Quanto à visita realizada na ONG Vida Nova, o objetivo foi o de garantir acompanhamento ao trabalho que é ofertado para convivência e fortalecimento de vínculos para 50 idosos. Na oportunidade, o secretário e a primeira-dama se reuniram com os munícipes assistidos e com o responsável pelo local, Onadir Silva de Lima. A entidade conta com apoio da prefeitura para despesas e realização de atividades destinadas ao bem-estar de todos os frequentadores deste espaço, que têm condições de socializar e aprender novas técnicas, como o artesanato.

O secretário destacou que os institutos e as ONGs têm um papel fundamental para garantir novas perspectivas à população. “Temos que estar cada vez mais próximos das entidades que estão conectadas ao nosso propósito de dar o suporte para os munícipes que precisam de inserção no mundo digital. Sabemos que podemos contribuir com a formação das crianças e jovens atendidos nos serviços de convivência, assim como podemos melhorar a qualidade de vida dos idosos que são acolhidos nestes locais”, ressaltou Garippo.

A primeira-dama, por sua vez, frisou que o trabalho desenvolvido pelas entidades parceiras contribui com a Prefeitura de Suzano para garantir a estrutura de atendimento que é necessária para o desenvolvimento do município. “Agradecemos a recepção que tivemos no Indes e na ONG Vida Nova, onde pudemos conversar com as equipes e com as pessoas que são atendidas. Vimos o quanto esses serviços têm feito a diferença na vida das pessoas e estamos buscando cada vez mais oportunidades. Nosso objetivo é garantir acesso à tecnologia e qualificação a jovens e adultos, assim como os cuidados devidos com todos os idosos, para que possamos oferecer a atenção que eles precisam”, finalizou Déborah.