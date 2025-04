Assistência entrega primeira sede do serviço de abordagem social a pessoas em situação de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu, na tarde desta sexta-feira (04/04), a entrega da sede do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e Serviço Serviço de Abordagem Social Especializada em Crianças e Adolescentes (SEASCA). Ambas atuam diariamente na abordagem social a crianças, adolescentes e adultos em situação de rua e esta é a primeira vez que eles contam uma sede efetiva para atuarem.

Os agentes sociais que integram as duas equipes agora atendem em um anexo do Centro POP, no Mogilar. A novidade representa o primeiro passo de um processo de reordenamento do serviço de atendimento às pessoas em situação de rua da cidade, que terá ainda diversas outras melhorias, envolvendo não só espaço físico de atuação, como também dinâmica de trabalho e oferta de serviços.

Além da nova sede, as equipes de abordagem já atuam em um horário ampliado. Agora ambas cumprem expediente das 7h às 19h, de domingo a domingo. Também está sendo planejado para breve o aumento no número de funcionários integrando as equipes, com foco em uma contínua qualificação do serviço.

O espaço que já serve como sede antes era almoxarifado do Centro POP. Por iniciativa e com a mão de obra da própria equipe da Secretaria, ele foi totalmente adaptado para se tornar a base administrativa do serviço de abordagem social do município. Além disso, o próprio Centro POP, que é o centro de referência no atendimento a pessoas em situação de rede de atendimento socioassistencial do município, está recebendo melhorias e em breve será reinaugurado.

“Hoje é o primeiro passo de grandes mudanças e melhorias que vamos trazer. Estamos entregando aqui um espaço para que vocês trabalhem com dignidade, descansem, troquem experiências, aprendam e evoluam uns com os outros, porém nossa meta é rever todo o fluxo de atendimento à pessoa em situação de rua da cidade. E só conseguiremos fazer isso juntos”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Daniela Mariano, que enfatizou também a questão da visibilidade do trabalho das equipes de abordagem.

“Desde a primeira vez que estive aqui, percebi o quanto vocês se esforçam e são dedicados ao trabalho que desenvolvem, portanto é fundamental que a população tenha essa mesma visão e entenda a importância desse trabalho. Precisamos cuidar de quem cuida, para cuidar bem. Deixo meus parabéns a cada um de vocês pelo trabalho que desenvolvem diariamente”, complementou.

A diretora de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Adelene Carvalho Choairy, destacou que a unificação do SEAS e SEASCA em um mesmo espaço foi pensada com base no fato de que todos trabalham com abordagem social. E também lembrou que ambas as equipes se empenham diariamente para entregar o melhor, ainda que o serviço não tenha expressiva visibilidade.

Também falaram sobre a importância da entrega, classificando-a como “a realização de um sonho” a gerente do Centro POP, Rosângela Alonso e a gerente do serviço de abordagem social, Eda Moura Menezes.

Na próxima semana, a Secretaria de Assistência Social fará uma ação externa, de conscientização em pontos estratégicos da cidade, para orientar a população sobre como proceder ao avistar ou abordar uma pessoa em situação de rua. Material informativo será distribuído a munícipes em pontos como Terminal Central, Praça Oswaldo Cruz e Praça Coronel Almeida.

A entrega também contou com a presença de organizações da sociedade civil parceiras da Prefeitura no atendimento a pessoas em situação de rua, além da própria equipe dos serviços de abordagem social da Prefeitura.