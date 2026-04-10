Assistência garante atendimento a mais crianças e adolescentes com novo serviço de convivência

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano reforçará a rede de suporte a mais cem crianças e adolescentes do município com a abertura de mais uma unidade voltada ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na região da Fazenda Aya, em endereço que será definido até o fim deste mês.

A chegada desta nova unidade reforça a atuação deste trabalho em Suzano, que já alcança atualmente 1,1 mil moradores em situação de vulnerabilidade social de diferentes regiões da cidade. Com a nova estrutura, a pasta conseguirá beneficiar 900 moradores da faixa etária de 6 a 17 anos.

O atendimento desenvolvido em outras 14 unidades também contempla 250 vagas para idosos com mais de 60 anos e 50 para jovens e adultos entre 18 e 59 anos. As inscrições são feitas nos Cras de referência, que analisam a situação das famílias e encaminham os interessados para as unidades de atendimento.

O novo polo de atendimento se alinha à proposta de promover acolhimento a munícipes de todas as localidades de Suzano, estimulando a autonomia e fortalecendo laços familiares e comunitários de moradores em situação de vulnerabilidade social, proporcionando ainda, experiências culturais, esportivas e de lazer no período de contraturno escolar.

O serviço desenvolvido na região da Fazenda Aya será viabilizado por meio da parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), a partir de um repasse de R$ 25 mil mensais.

O trabalho se integra às ações implementadas pela proteção básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), sempre sendo executadas por organizações sociais parceiras em articulação com os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). As atividades têm caráter preventivo, protetivo e proativo frente a situações de risco social.

De acordo com o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o fortalecimento deste serviço é essencial para ampliar oportunidades e reduzir desigualdades. “O trabalho representa mais uma ferramenta de transformação social, garantindo a crianças, adolescentes, jovens e idosos o acesso a atividades que valorizam a convivência e a cidadania, fortalecendo vínculos comunitários em toda a cidade. Estamos falando de inclusão social em seu sentido mais amplo”, destacou o titular da pasta.

Mais informações podem ser obtidas diretamente em uma unidade do Cras. Os endereços estão disponíveis no link http://bit.ly/crassuzano. A lista completa de serviços pode ser acessada pelo link http://bit.ly/SCFVSuzano.