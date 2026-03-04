Assistência Social amplia parcerias para garantir complemento alimentar a crianças e idosos

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está ampliando a rede de suporte à população para garantir complemento alimentar a crianças e idosos. No início deste ano, a pasta trabalhou para integrar a organização não governamental Amigos e Eu, da região de Palmeiras, ao programa estadual “Vivaleite”, que viabiliza a oferta de leite pasteurizado aos munícipes em situação de vulnerabilidade. Com a adesão da nova entidade, mais cem crianças serão contempladas a partir do próximo mês de março.

Em Suzano, as ações referentes a esta iniciativa são geridas pela própria Prefeitura de Suzano desde outubro do ano passado. O trabalho conduzido pela administração municipal, a partir desse momento, passou a ter reflexo direto na melhoria da qualidade de vida de 2,1 mil pessoas, com a distribuição mensal de 15 litros de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.

Além de contribuir para o desenvolvimento nutricional dos beneficiários, o programa também representa um importante impacto na renda das famílias contempladas, aliviando despesas básicas do orçamento doméstico. Para que esta dinâmica possa ser desenvolvida com o sucesso desejado, foram estabelecidas parcerias com 23 entidades, já contando com a ONG Amigos e Eu.

Tanto as pessoas idosas quanto as crianças de seis meses a 6 anos contempladas pela iniciativa são assistidas por associações de moradores, organizações comunitárias e instituições religiosas que se tornam pontos de apoio fundamentais para alcançar as famílias cadastradas no programa.

Desde a municipalização da gestão, a prefeitura passou a ser responsável também pelas novas inclusões, que ocorrem a partir de encaminhamentos realizados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), sendo encarregada de levantar dados sobre o impacto do programa no crescimento e desenvolvimento das crianças atendidas.

O secretário Geraldo Garippo destacou que o fortalecimento da rede de proteção social da cidade impacta positivamente na qualidade de vida da população. “O programa ‘Vivaleite’ é consolidado e reconhecido em todo o Estado, mas com a municipalização nós conseguimos oferecer um acompanhamento mais próximo às famílias. Isso significa não apenas garantir o alimento, mas também criar condições para que ele esteja aliado a outras ações de cuidado, de saúde e de desenvolvimento social”, ressaltou.

Endereço dos Cras

A Prefeitura de Suzano atende a população de forma contínua nos postos fixos de atendimento, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, nos seguintes locais: Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Varan); Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125 – Parque Residencial Casa Branca); Centro (rua Monsenhor Nuno, 595); Palmeiras (rua Índio Tibiriçá, 11.641); e Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 – Sesc).