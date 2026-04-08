Assistência Social aproxima serviços da população ao realizar busca ativa nas residências

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano reforçará a partir deste mês de abril um serviço de busca ativa em todo o município para ampliar o alcance das ações da pasta e garantir adesão dos moradores aos programas e benefícios oferecidos pelo governo federal, facilitando o acesso a direitos básicos.

O trabalho vem na esteira do mutirão voltado à inscrição da população no Cadastro Único (CadÚnico) que foi realizado na região do Casa Branca no último dia 27 de março. Agora, a proposta é ampliar o número de bairros e o número de serviços, para que as equipes da pasta possam percorrer as regiões central, norte e sul.

Um dos focos da iniciativa, desenvolvida em parceria com o Instituto Geração de Valores, é verificar quais pessoas podem receber, por exemplo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que garante um salário mínimo mensal pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pessoas idosas e com deficiência que comprovem baixa renda e não possuam meios de prover o próprio sustento.

A partir desta atuação, será possível ampliar a identificação das famílias em situação de vulnerabilidade social, possibilitando que elas possam se inserir também no programa Bolsa Família e nos demais serviços socioassistenciais, incluindo tarifas sociais de energia, água e esgoto.

Em 2026, já foram realizados mais de 2,1 mil cadastramentos em domicílio nas diferentes regiões da cidade, integrando a base de dados que tem 55.923 famílias cadastradas. Somente no mutirão realizado no fim de março, 63 famílias foram visitadas dos loteamentos Jardim Campestre, Parque Residencial Casa Branca, Vila Aparecida, Vila Barros, Vila Cabrera, Jardim das Flores e Meu Cantinho.

O trabalho segue as orientações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para fins de inclusão ou manutenção em benefícios ou programas de transferência de renda federais das famílias unipessoais, ou seja, famílias compostas por apenas uma pessoa. Neste contexto, pessoas com deficiência, pessoas idosas ou famílias que enfrentam dificuldades de locomoção são públicos prioritários para que o cadastramento ocorra no domicílio.

O secretário Geraldo Garippo ressaltou a importância de proporcionar suporte à população nas próprias residências. “A gente quer garantir os direitos dos moradores que reúnem as condições necessárias para participar dos programas sociais. Por isso, entendemos ser necessário oferecer esse suporte em todas as regiões da cidade. Nosso objetivo é facilitar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos serviços promovidos pela prefeitura”, disse Garippo.