Assistência Social de Suzano promove discussão sobre combate ao racismo

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano promoveu o evento “Dia de Luta Contra o Racismo” durante a noite da última terça-feira (13/05). A atividade reuniu 110 pessoas no auditório Orlando Digenova, localizado no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, com o objetivo de abordar a inclusão e a diversidade racial. A ação contou com a exibição de filmes e bate-papo sobre o tema.

O evento começou às 19 horas com o filme “Ôrí” (1977). O clássico brasileiro é dirigido por Raquel Gerber e foi gravado ao longo de cinco anos, retratando todas as revoltas negras que ocorreram no período. Os participantes ainda tiveram a chance de explorar a história racial do país durante 93 minutos, além de refletirem sobre a resistência e a valorização da identidade preta.

Em seguida, o bate-papo foi ministrado por Márcio Cândido. O militante negro proporcionou aos munícipes presentes um momento de aprendizado, no qual puderam trocar conhecimentos a respeito do tema central do evento e de outras pautas raciais.

Dentre os participantes do evento, os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estiveram presentes, o que tornou o encontro ainda mais significativo, fortalecendo o diálogo e a consciência coletiva.

A presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Vanessa Fernandes, destacou e agradeceu a colaboração e participação de todos os conselheiros que idealizaram e promoveram o evento em parceria com as Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, de Governo, de Educação e de Cultura, e reforçou o compromisso do Compir com a equidade, o respeito e a valorização da diversidade em nossa cidade.

Por sua vez, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Geraldo Garippo destacou o sucesso do evento e ressaltou a importância de pautas como essa para o município. “O ‘Dia de Luta Contra o Racismo’ é um marco no avanço da nossa comunidade. Levar um tema tão sério ao público de forma dinâmica é extremamente enriquecedor. Contar com a presença de mais de cem pessoas durante a programação foi gratificante. Agradeço a todos pela participação e reforço nosso compromisso com a promoção da igualdade e do respeito em nossa cidade”, destacou.