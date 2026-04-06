Assistência Social de Suzano recebe selo de excelência do governo federal

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano recebeu um selo de excelência do governo federal pela transparência das ações desenvolvidas na cidade e pelo comprometimento com a população, que vem se traduzindo em mais acolhimento aos munícipes em situação de vulnerabilidade.

O certificado emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), reconhece a competência das ações relacionadas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir da gestão financeira, contábil e orçamentária.

A honraria, que recebe o nome oficial de “Selo FNAS 2025 - Excelência e Transparência na Gestão do SUAS”, é concedida aos municípios que se destacam nos diferentes aspectos que são avaliados, incluindo “Execução adequada dos recursos do FNAS”; “Organização e funcionamento do SUAS no município”; “Qualidade dos serviços socioassistenciais”; “Uso eficiente de sistemas de informação”, como o Cadastro Único (CadÚnico); e “Planejamento e prestação de contas”.

Com os recursos do FNAS em 2025, o município garantiu o suporte aos moradores pelo trabalho das equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Nos Cras, foram realizados 16.012 atendimentos particularizados, 1.572 encaminhamentos para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), 378 visitas domiciliares, 467 auxílios natalidade e 103 auxílios funeral. Outras 668 famílias foram atendidas por conta de emergências. O serviço de proteção social básica ainda chegou a residências de pessoas idosas e deficientes, registrando 283 atendimentos, 309 acompanhamentos e 523 visitas.

Com essa estrutura, 54 mil famílias se mantiveram inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), por meio do qual foi concedido benefício do Programa Bolsa Família para 23,3 mil famílias, e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para 9,6 mil munícipes.

Já o Creas contabilizou 1.534 acompanhamentos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi); 712 abordagens a pessoas em situação de rua; 1.785 atendimentos individualizados; 45 atendimentos em grupo; 211 visitas domiciliares; e 52 adolescentes atendidos por meio de medida socioeducativa.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que o selo demonstra a eficiência do trabalho proporcionado à população. “Essa conquista representa o esforço dos profissionais do Suas de Suzano em fazer uma gestão responsável e planejada para que os recursos realmente se transformem em proteção social para as famílias em situação de vulnerabilidade”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que as ações desenvolvidas nas diferentes regiões da cidade têm conseguido alcançar muitas famílias com uma gestão adequada dos recursos federais. “Receber o Selo FNAS 2025 confirma que Suzano está alinhada às diretrizes nacionais da Assistência Social, com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e compromisso com os munícipes", frisou o chefe do Executivo.