Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Assistência Social de Suzano recebe selo de excelência do governo federal

Reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome valoriza transparência das ações e comprometimento com a população

06 abril 2026 - 17h04Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano recebeu um selo de excelência do governo federal pela transparência das ações desenvolvidas na cidade e pelo comprometimento com a população, que vem se traduzindo em mais acolhimento aos munícipes em situação de vulnerabilidade.

O certificado emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), reconhece a competência das ações relacionadas ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir da gestão financeira, contábil e orçamentária.

A honraria, que recebe o nome oficial de “Selo FNAS 2025 - Excelência e Transparência na Gestão do SUAS”, é concedida aos municípios que se destacam nos diferentes aspectos que são avaliados, incluindo “Execução adequada dos recursos do FNAS”; “Organização e funcionamento do SUAS no município”; “Qualidade dos serviços socioassistenciais”; “Uso eficiente de sistemas de informação”, como o Cadastro Único (CadÚnico); e “Planejamento e prestação de contas”.

Com os recursos do FNAS em 2025, o município garantiu o suporte aos moradores  pelo trabalho das equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Nos Cras, foram realizados 16.012 atendimentos particularizados, 1.572 encaminhamentos para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), 378 visitas domiciliares, 467 auxílios natalidade e 103 auxílios funeral. Outras 668 famílias foram atendidas por conta de emergências. O serviço de proteção social básica ainda chegou a residências de pessoas idosas e deficientes, registrando 283 atendimentos, 309 acompanhamentos e 523 visitas.

Com essa estrutura, 54 mil famílias se mantiveram inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), por meio do qual foi concedido benefício do Programa Bolsa Família para 23,3 mil famílias, e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para 9,6 mil munícipes.

Já o Creas contabilizou 1.534  acompanhamentos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi); 712 abordagens a pessoas em situação de rua; 1.785 atendimentos individualizados; 45 atendimentos em grupo; 211 visitas domiciliares; e 52 adolescentes atendidos por meio de medida socioeducativa.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que o selo demonstra a eficiência do trabalho proporcionado à população. “Essa conquista representa o esforço dos profissionais do Suas de Suzano em fazer uma gestão responsável e planejada para que os recursos realmente se transformem em proteção social para as famílias em situação de vulnerabilidade”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que as ações desenvolvidas nas diferentes regiões da cidade têm conseguido alcançar muitas famílias com uma gestão adequada dos recursos federais. “Receber o Selo FNAS 2025 confirma que Suzano está alinhada às diretrizes nacionais da Assistência Social, com responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e compromisso com os munícipes", frisou o chefe do Executivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Em parceria com instituições, Saspe terá 15 novos cursos com 324 vagas
Oportunidade

Em parceria com instituições, Saspe terá 15 novos cursos com 324 vagas

USFs mobilizam cerca de 300 pessoas em ações de saúde durante março
Cidades

USFs mobilizam cerca de 300 pessoas em ações de saúde durante março

Fundo Social intensifica trocas de ingressos para shows de aniversário de Suzano
Cidades

Fundo Social intensifica trocas de ingressos para shows de aniversário de Suzano

Casarão da Memória marca aniversário de 77 anos de Suzano com programação gratuita
Cidades

Casarão da Memória marca aniversário de 77 anos de Suzano com programação gratuita

Clau Camargo recebe Título de Cidadã Arujaense em solenidade com grande público
Cidades

Clau Camargo recebe Título de Cidadã Arujaense em solenidade com grande público

Prefeitura intensifica ações de limpeza e revitalização em escolas municipais
Cidades

Prefeitura intensifica ações de limpeza e revitalização em escolas municipais