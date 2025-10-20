Assistência Social destaca suporte a 54 mil famílias por meio do CadÚnico

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresentou as ações que foram desenvolvidas nos oito primeiros meses deste ano durante audiência organizada pela Câmara de Suzano na última sexta-feira (17/10), destacando que o período foi encerrado com 54 mil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), por meio do qual foi concedido benefício do programa Bolsa Família para 23,3 mil.

Ainda foram registrados 1,1 mil atendimentos para munícipes em situação de vulnerabilidade social nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo 800 crianças e adolescentes, 250 idosos e 50 jovens ou adultos com deficiência.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Geraldo Garippo, que estava acompanhado dos diretores Regiane Marques (Proteção Especial), Luiz Carlos Geraldo (Proteção Básica) e Carlos Araújo (Gestão do Sistema Único de Assistência Social). A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Política Social, Leandro Alves de Faria, e contou com a presença do presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, assim como dos vereadores Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro, e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira.

Conforme demonstrado, foram realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 10.675 atendimentos particularizados, 1.048 encaminhamentos para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), 252 visitas domiciliares, 326 auxílios natalidade e 95 auxílios funeral. Outras 618 famílias foram atendidas por conta de emergências e outras 24 referenciadas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), para acompanhamento de 56 crianças e adolescentes.

Nesta oportunidade, ainda houve menção ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que contabilizou 1.086 acompanhamentos, 423 pessoas abordadas em situação de rua, 1.190 atendimentos individualizados, 30 atendimentos em grupo, 141 visitas domiciliares e 112 adolescentes atendidos por conta de Medida Socioeducativa.

Entre os dados gerais apresentados, foram destacados os 29 termos de parceria que têm sido viabilizados por um investimento que alcançará R$ 14 milhões no fim do ano, permitindo 230 vagas de acolhimento. Somado a esse trabalho, foi implementado o Banco da Cidadania, que autorizou a captação de R$ 5,2 milhões, que podem contemplar 15 projetos sociais de dez entidades de Suzano.

O secretário destacou as inúmeras frentes de atuação envolvidas neste período, que permitiram a melhoria da qualidade de vida para tantos munícipes. “O nosso trabalho impacta diretamente no dia a dia das pessoas, já que promovemos as condições para que as famílias em vulnerabilidade social possam ter acesso aos seus benefícios, além dos atendimentos que fazem de forma individualizada e até mesmo nos domicílios. Conseguimos alcançar muitas pessoas com a prestação de serviços nos equipamentos de referência, colaborando com o desenvolvimento de nossa cidade”, avaliou o titular da pasta.