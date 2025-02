Assistência Social e Defensoria Pública fortalecem parceria durante evento

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social participou de um evento realizado pela unidade de Suzano da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de estreitar relações e alinhar ações junto a outros órgãos municipais e movimentos sociais em prol da população em situação de vulnerabilidade.

O encontro, realizado na última quinta-feira (13/02), na sede da entidade, no centro, contou com a presença do defensor público Gustavo Mac Cracken e do secretário municipal Geraldo Garippo.

A reunião foi promovida pela Defensoria com o objetivo de explicar seu papel, apresentar os profissionais que atuam na unidade e buscar sinergia de esforços para assegurar a garantia de direitos aos cidadãos que, em algum momento, sofreram violações. A iniciativa visa estreitar laços entre os setores, promovendo um atendimento mais integrado e eficiente para a população em situação de vulnerabilidade.

O defensor público ressaltou a importância da parceria entre as instituições, enfatizando que o trabalho conjunto possibilita uma rede de apoio mais sólida para os munícipes. “Nosso objetivo é garantir que os cidadãos tenham seus direitos assegurados e, para isso, precisamos estar em sintonia com os demais setores públicos e sociais da cidade”, afirmou Mac Cracken.

Por sua vez, Garippo destacou o impacto positivo da instalação da Defensoria Pública em Suzano e da proximidade com os serviços municipais. “A chegada dessa instituição pública de grande relevância à cidade representa um avanço na defesa dos direitos da população. Esse diálogo é essencial para construirmos políticas públicas mais eficazes e garantir que nenhum cidadão fique desamparado diante de uma violação de direitos”, destacou o chefe da pasta.

Ao fim do encontro, os participantes reforçaram o compromisso de manter o diálogo constante e promover novas iniciativas que assegurem os direitos e o bem-estar da população suzanense. A reunião também contou com a presença da diretora da Proteção Especial da secretaria, Regiane Borges; da coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Adriana Lopes; do presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui, além dos coordenadores do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e de representantes das áreas da Saúde, Educação, Cultura, movimentos sociais e outras entidades atuantes no município.