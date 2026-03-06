Assistência Social garante 195 litros de leite para entidade de Palmeiras

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano chegou à região do Caulim nesta quinta-feira (05/03) para garantir a entrega de 195 litros de leite para a Organização Não-Governamental (ONG) “Amigos e Eu”, que será responsável pela distribuição a 50 famílias em situação de vulnerabilidade social.

O diretor da pasta, Carlos Santiago de Araújo, acompanhou o trabalho ao lado da auxiliar administrativa Simara Chagas Silva Slengman e da presidente da entidade, Euceli de Lima Magalhães Silva, que conduziu o acordo celebrado com a administração municipal no início deste ano, de forma a integrar a ONG no conjunto das 23 associações de Suzano que já são beneficiadas.

Esta iniciativa é viabilizada pelo programa estadual “Vivaleite”, que garante a oferta de leite pasteurizado aos munícipes atendidos por entidades sociais. Em Suzano, as ações relacionadas à distribuição são geridas pela própria prefeitura desde outubro do ano passado. A partir de então, o trabalho passou a ter reflexo direto na melhoria da qualidade de vida de 2,1 mil pessoas, com a distribuição mensal de 15 litros de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.

Além de contribuir para o desenvolvimento nutricional dos beneficiários, o programa também representa um importante impacto na renda das famílias contempladas, aliviando despesas básicas do orçamento doméstico. Não só crianças, de seis meses a seis anos, mas também idosos recebem o leite por meio das parcerias.

Desde a municipalização da gestão, a prefeitura passou a ser responsável também pelas novas inclusões, que ocorrem a partir de encaminhamentos realizados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), sendo encarregada de levantar dados sobre o impacto do programa no crescimento e no desenvolvimento das crianças atendidas.

O diretor da Assistência Social afirmou que a concretização de cada parceria relacionada ao programa é um momento de muita satisfação para a pasta. “O programa ‘Vivaleite’ tem feito a diferença na vida das famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesta quinta, os munícipes atendidos pela ONG ‘Amigos e Eu’ se somaram a outros que já são beneficiados pela iniciativa”, declarou Santiago.

O secretário Geraldo Garippo destacou que o acompanhamento de perto pela gestão municipal é um ganho para as famílias. “Podemos dar o suporte que cada entidade precisa para formalizar as parcerias e potencializar o trabalho voltado às famílias. Este é mais um passo importante para o programa e queremos chegar a ainda mais entidades”, ressaltou o titular da pasta.

Os esclarecimentos sobre o programa “Viva Leite”, nos Cras, são feitos de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, nos seguintes locais: Jardim Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Varan); Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125 - Parque Residencial Casa Branca); Centro (rua Monsenhor Nuno, 595); Palmeiras (rua Índio Tibiriçá, 11.641); e Cidade Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 - Sesc).