Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 30 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
ACOLHIMENTO

Assistência Social inicia distribuição de cestas e kits a famílias atingidas pelas chuvas

Ação conduzida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social atende bairros como Vila Amorim, Jardim Maitê, Santa Rosa e região norte, com doações do Fundo Social e da Defesa Civil do Estado

30 janeiro 2026 - 19h51Por da Reportagem Local
Assistência Social inicia distribuição de cestas e kits a famílias atingidas pelas chuvasAssistência Social inicia distribuição de cestas e kits a famílias atingidas pelas chuvas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, iniciou nesta sexta-feira (30 de janeiro) a entrega de cestas básicas e kits de apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no município. Desde a quinta-feira (29/01), a pasta já vinha realizando atendimentos emergenciais, garantindo suporte imediato às famílias afetadas. 

Os materiais, doados na quinta-feira pelo Fundo Social e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, passaram a ser entregues nesta sexta-feira, contemplam bairros mais impactados, como Vila Amorim e Jardim Maitê, após o temporal da quarta-feira (28/01), quando foram registrados 115 milímetros de chuva em menos de 60 minutos.

A distribuição está sendo realizada pelas equipes técnicas da pasta, que atuam diretamente nos territórios atingidos, promovendo o atendimento social, o levantamento das demandas e o encaminhamento, se necessário, das famílias em situação de maior vulnerabilidade. A iniciativa tem como objetivo assegurar apoio imediato, contribuindo para a recomposição das condições básicas de moradia e para a reorganização da rotina das pessoas impactadas pelos efeitos das chuvas.

Até o momento, 17 residências foram atendidas no bairro Santa Rosa, com apoio direcionado às famílias afetadas. Na avenida Atlântica, na região norte, seis famílias receberam kits de higiene pessoal e limpeza, conforme as necessidades identificadas pelas equipes em campo. No Jardim Maitê, até esta sexta, 82 pessoas foram cadastradas e atendidas, com a entrega de todos os kits disponíveis. Já na Vila Amorim, cerca de 40 famílias seguem sendo atendidas com demandas específicas, incluindo a distribuição de kits diferenciados, de acordo com a situação de cada domicílio.

A ação integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Suzano, envolvendo a atuação conjunta das equipes de assistência social, da Defesa Civil municipal, da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, além de outros órgãos que atuaram no atendimento emergencial às áreas mais afetadas.

Doação do Estado

A entrega dos itens ocorreu no antigo prédio do Restaurante Popular e contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e do diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, além de suas respectivas equipes.

A iniciativa ampliou a capacidade de resposta do município em situações de emergência. Ao todo, foram entregues 1,1 mil itens entre cestas e kits, sendo 200 cestas básicas, 200 kits de higiene pessoal, 200 kits de limpeza em balde, 200 kits de limpeza avulsa e 300 kits dormitório.

As cestas básicas são destinadas a famílias de até quatro pessoas e reúnem alimentos essenciais para o período emergencial. Os kits pessoais incluem produtos voltados aos cuidados diários, como itens de higiene corporal e bucal. Já os kits de limpeza são compostos por materiais e produtos utilizados na higienização dos ambientes atingidos, como sabão, detergente, desinfetante, esponjas e utensílios básicos para limpeza doméstica.

Os kits de dormitório atendem individualmente cada pessoa e são formados por colchão, travesseiro, cobertor e jogo de cama, garantindo condições mínimas de descanso às famílias atendidas.

A Prefeitura de Suzano segue acompanhando os efeitos das chuvas em todo o município e mantém suas equipes em prontidão para atender eventuais novas ocorrências. A orientação é para que a população redobre os cuidados, evite áreas alagadas e, em situações de risco, acione os canais oficiais de atendimento, garantindo uma resposta rápida e segura às demandas da comunidade.

A primeira-dama destacou o cuidado com as famílias atendidas. “Quando as chuvas provocam prejuízos, o mais importante é chegar com apoio real. Nosso trabalho é garantir que essas famílias recebam o que precisam para atravessar esse momento com mais segurança e dignidade”, afirmou Déborah.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social explicou como ocorre o atendimento. “As equipes atuam diretamente nos bairros mais afetados, identificando as situações de maior necessidade e realizando os encaminhamentos adequados. A entrega dos itens é parte de um acompanhamento social que considera a realidade de cada família”, afirmou Geraldo Garippo.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou a atuação integrada do município e o pedido de atenção à população. “Desde o início das chuvas, nossas equipes atuam de forma contínua, com organização e presença nos bairros mais afetados. Além do atendimento emergencial e da entrega dos itens, seguimos monitorando as áreas de risco e orientando a população para que redobre os cuidados em períodos de chuva intensa. A prioridade é proteger vidas e reduzir os impactos para as famílias de Suzano”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Acolhimento

Para as famílias que ficaram desalojadas em decorrência das chuvas, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social dispõe de um espaço preparado para acolhimento, localizado no antigo prédio do Restaurante Popular, na rua Doutor Felício de Camargo, 630, no centro. O local funciona 24 horas e está estruturado para oferecer atendimento social, orientação às famílias e o suporte necessário, conforme a demanda apresentada. A Defesa Civil garante apoio pelos contatos 199, (11) 4745-2150, e a GCM se mantém conectada com a população por meio do 153.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Gabarito para processo seletivo de estagiários da prefeitura já está disponível para consulta
Cidades

Gabarito para processo seletivo de estagiários da prefeitura já está disponível para consulta

Prefeitura divulga classificação do Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização
Cidades

Prefeitura divulga classificação do Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização

Suzano amplia força-tarefa e já soma mais de 90 toneladas de resíduos retirados
Cidades

Suzano amplia força-tarefa e já soma mais de 90 toneladas de resíduos retirados

Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba na rua Baruel
Cidades

Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba na rua Baruel

Itaquá monta força-tarefa integrada para atender famílias afetadas pela chuva
Itaquaquecetuba

Itaquá monta força-tarefa integrada para atender famílias afetadas pela chuva

Segurança Cidadã reforça ações integradas em reunião dos Consegs
Cidades

Segurança Cidadã reforça ações integradas em reunião dos Consegs