Assistência Social inicia distribuição de cestas e kits a famílias atingidas pelas chuvas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, iniciou nesta sexta-feira (30 de janeiro) a entrega de cestas básicas e kits de apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no município. Desde a quinta-feira (29/01), a pasta já vinha realizando atendimentos emergenciais, garantindo suporte imediato às famílias afetadas.

Os materiais, doados na quinta-feira pelo Fundo Social e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, passaram a ser entregues nesta sexta-feira, contemplam bairros mais impactados, como Vila Amorim e Jardim Maitê, após o temporal da quarta-feira (28/01), quando foram registrados 115 milímetros de chuva em menos de 60 minutos.

A distribuição está sendo realizada pelas equipes técnicas da pasta, que atuam diretamente nos territórios atingidos, promovendo o atendimento social, o levantamento das demandas e o encaminhamento, se necessário, das famílias em situação de maior vulnerabilidade. A iniciativa tem como objetivo assegurar apoio imediato, contribuindo para a recomposição das condições básicas de moradia e para a reorganização da rotina das pessoas impactadas pelos efeitos das chuvas.

Até o momento, 17 residências foram atendidas no bairro Santa Rosa, com apoio direcionado às famílias afetadas. Na avenida Atlântica, na região norte, seis famílias receberam kits de higiene pessoal e limpeza, conforme as necessidades identificadas pelas equipes em campo. No Jardim Maitê, até esta sexta, 82 pessoas foram cadastradas e atendidas, com a entrega de todos os kits disponíveis. Já na Vila Amorim, cerca de 40 famílias seguem sendo atendidas com demandas específicas, incluindo a distribuição de kits diferenciados, de acordo com a situação de cada domicílio.

A ação integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Suzano, envolvendo a atuação conjunta das equipes de assistência social, da Defesa Civil municipal, da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, além de outros órgãos que atuaram no atendimento emergencial às áreas mais afetadas.

Doação do Estado

A entrega dos itens ocorreu no antigo prédio do Restaurante Popular e contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e do diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, além de suas respectivas equipes.

A iniciativa ampliou a capacidade de resposta do município em situações de emergência. Ao todo, foram entregues 1,1 mil itens entre cestas e kits, sendo 200 cestas básicas, 200 kits de higiene pessoal, 200 kits de limpeza em balde, 200 kits de limpeza avulsa e 300 kits dormitório.

As cestas básicas são destinadas a famílias de até quatro pessoas e reúnem alimentos essenciais para o período emergencial. Os kits pessoais incluem produtos voltados aos cuidados diários, como itens de higiene corporal e bucal. Já os kits de limpeza são compostos por materiais e produtos utilizados na higienização dos ambientes atingidos, como sabão, detergente, desinfetante, esponjas e utensílios básicos para limpeza doméstica.

Os kits de dormitório atendem individualmente cada pessoa e são formados por colchão, travesseiro, cobertor e jogo de cama, garantindo condições mínimas de descanso às famílias atendidas.

A Prefeitura de Suzano segue acompanhando os efeitos das chuvas em todo o município e mantém suas equipes em prontidão para atender eventuais novas ocorrências. A orientação é para que a população redobre os cuidados, evite áreas alagadas e, em situações de risco, acione os canais oficiais de atendimento, garantindo uma resposta rápida e segura às demandas da comunidade.

A primeira-dama destacou o cuidado com as famílias atendidas. “Quando as chuvas provocam prejuízos, o mais importante é chegar com apoio real. Nosso trabalho é garantir que essas famílias recebam o que precisam para atravessar esse momento com mais segurança e dignidade”, afirmou Déborah.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social explicou como ocorre o atendimento. “As equipes atuam diretamente nos bairros mais afetados, identificando as situações de maior necessidade e realizando os encaminhamentos adequados. A entrega dos itens é parte de um acompanhamento social que considera a realidade de cada família”, afirmou Geraldo Garippo.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou a atuação integrada do município e o pedido de atenção à população. “Desde o início das chuvas, nossas equipes atuam de forma contínua, com organização e presença nos bairros mais afetados. Além do atendimento emergencial e da entrega dos itens, seguimos monitorando as áreas de risco e orientando a população para que redobre os cuidados em períodos de chuva intensa. A prioridade é proteger vidas e reduzir os impactos para as famílias de Suzano”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Acolhimento

Para as famílias que ficaram desalojadas em decorrência das chuvas, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social dispõe de um espaço preparado para acolhimento, localizado no antigo prédio do Restaurante Popular, na rua Doutor Felício de Camargo, 630, no centro. O local funciona 24 horas e está estruturado para oferecer atendimento social, orientação às famílias e o suporte necessário, conforme a demanda apresentada. A Defesa Civil garante apoio pelos contatos 199, (11) 4745-2150, e a GCM se mantém conectada com a população por meio do 153.