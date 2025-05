Assistência Social lança campanha "Maio Laranja" para proteger crianças e adolescentes

Em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos lançou na última quarta-feira (7) a campanha Maio Laranja, mês de mobilização da ação nacional Faça Bonito, que convoca toda a sociedade a participar da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O encontro reuniu autoridades municipais na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), no Sítio Paredão.

Com o tema “Acolher é Proteger: enfrentamento à violência sexual com atendimento humanizado”, o fortalecimento entre os serviços e rede de proteção ferrazense foi primordial para reflexões importantes sobre o acolhimento correto às vítimas. Por meio das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), crianças e adolescentes assistidos pelos serviços assistenciais do município realizaram uma apresentação teatral que destaca, de forma lúdica e educativa, que toda criança tem direito ao seu desenvolvimento seguro e de forma protegida, livre de abuso e da exploração sexual.

Denúncias devem ser realizadas ao Disque Direitos Humanos pelo telefone 100, ou ao Conselho Tutelar por meio do (11) 96182-9156. O acolhimento dessas famílias é feito pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas).

“Quanto maior for a conscientização, mais vidas serão salvas. A campanha Faça Bonito é importantíssima, pois para combatermos um problema é necessário conhecê-lo. A rede de proteção ferrazense está trabalhando para garantir que todas as crianças e adolescentes tenham seu direito desenvolvimento de forma segura, protegida e livre do abuso e da exploração sexual”, afirma o titular da pasta, Marcos Rogério.