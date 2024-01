Assistência Social promove 25 mil atendimentos por meio do Cras e do Creas

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano encerrou o ano passado com 21.036 atendimentos realizados pelas cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e 3.926 no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), totalizando 24.962 acompanhamentos em 2023. Dados do balanço divulgado pela pasta nesta semana mostram, ainda, que 2.887 pessoas foram acolhidas durante os últimos 12 meses, incluindo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência (PCD), vítimas de violência doméstica e população em situação de rua.

Entidades vinculadas à pasta também concluíram o ano com um bom número de ações, como o Centro Dia do Idoso, no bairro Cidade Boa Vista, que atendeu 59 pessoas; o Serviço de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, executado pela Associação Luz Divina, do Jardim Chácara Mea, com 68 pessoas atendidas; o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, executado pelo Instituto Beneficente Viva a Vida (IBVV), do Jardim São José, que assistiu 64 suzanenses; o Serviço de Acolhimento de Idosos, realizado pela Casa São Vicente de Paulo, do Parque Maria Helena, por meio do projeto “Viva Mais”, com 28 atendidos; e também o acolhimento de idosos realizado pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), na Vila Urupês, com o Projeto “Recanto do Girassol”, com 21 atendidos. Ainda ocorreram serviços de acolhimento de deficientes sem suporte familiar, também executado pela Aadvis por meio da Residência Inclusiva e o projeto “Novo Olhar”, na Vila Figueira, com 16 pessoas assistidas.

Cras

Dos mais de 21 mil atendimentos a pessoas com em situação de vulnerabilidade e risco social realizados pelo Cras em 2023, a maior parte (5.700) resultou na concessão do Auxílio Vulnerabilidade e outros benefícios eventuais. Outros 4.916 foram voltados a palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado e 2.130 foram para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, 1,8 mil pessoas receberam Benefício Eventual (catástrofes e emergências) e 1.388 fecharam o ano sendo acompanhadas pelo Programa de Atenção Integral à Família (Paif), com 291 famílias participando regularmente de grupos.

Os encaminhamentos para atualização no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal somaram 1.174 atendimentos. Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) fechou o ano auxiliando 800 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, 50 adultos e 250 idosos. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social também realizou 730 visitas domiciliares e concedeu ou entregou 542 Auxílios-Natalidade. Famílias encaminhadas para o Creas somaram 69 e 196 Auxílios-Funeral foram conferidos. As demais atividades realizadas foram para informações solicitadas pela população.

Ainda sobre o Cras, vale destacar que o atendimento foi ampliado com a inauguração da unidade de Palmeiras, em abril de 2023. O espaço recebe o nome de Seiya Ishibashi e está localizado na antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 11.641, sendo referência no atendimento a 86 bairros, majoritariamente situados na região sul da cidade, e também abriga um Cadastro Único. Além do Cras em Palmeiras, ainda existem as unidades localizadas na região do Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 – Sesc), do Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125), central (rua Monsenhor Nuno, 565), e do Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Varan). Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Creas

Com relação ao Creas, localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 174, na Vila Costa, dos 3.926 atendimentos, 524 foram voltados ao Serviço de Abordagem Social. O local também executou 355 visitas domiciliares e 97 ações em grupo.

Os encaminhamentos ao Cras somaram 51 ações e o serviço acompanhou 91 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. O Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) registrou, ao fim de dezembro, 223 famílias ou indivíduos acompanhados em 2023. São pessoas que sofreram violências ou violações de direito, trabalho infantil, negligência (idosos ou deficientes), violência intrafamiliar, entre outros.

Os números da pasta também representam uma grande atuação ao longo de todo o ano no auxílio às pessoas em situação de rua. Atualmente funcionam como acolhimento a Casa Nossa Senhora Guadalupe - Instituto Emaús, no Parque Maria Helena, que fechou o ano 1.419 pessoas atendidas; e a Cáritas Paroquial Regional de Suzano com o projeto “Centro Social Bom Samaritano”, no Jardim Nazareth, com 1,2 mil acolhimentos. Ambas as unidades oferecem serviços como alimentação, pernoite, encaminhamento para retirada de documentos pessoais, capacitação, orientação social e encaminhamento a outros serviços públicos.

Ações da pasta

Apenas no “Prospera Família”, programa do governo do Estado que tem como público os responsáveis de famílias monoparentais em situação de vulnerabilidade social, foram atendidas 500 pessoas. A secretaria também emitiu 401 Carteiras de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), firmou 29 termos de parceria com instituições e manteve seis conselhos municipais e dois tutelares em pleno funcionamento.

Pelo CadÚnico, Suzano fechou 2023 com 57.212 famílias cadastradas, sendo 25.065 beneficiárias do programa “Bolsa Família”. Os inscritos podem participar de uma série de programas do governo federal, como o BPC; Minha Casa, Minha Vida; Tarifa Social de Energia Elétrica; ID Jovem, entre outros. No BPC, o município tem mais de 8 mil pessoas contempladas.

Entre outras ações realizadas durante o último ano também está a implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), que propõe articular um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Até outubro, a pasta contribuiu na mobilidade de familiares atendidos pelo Auxílio Funeral 47 vezes, enquanto 500 tiveram acesso a ações de preparação ao mercado de trabalho. Na parte de gestão, a secretaria também capacitou 101 funcionários e conselheiros. Um dos grandes desafios para 2024, no entanto, será o aprimoramento das políticas de reinserção social das pessoas em situação de rua.

“Todos esses números atestam que nossa pasta trabalhou muito ao longo de todo o ano e chegamos a públicos que não vinham sendo acolhidos. As unidades do Cras da nossa cidade tiveram papel fundamental neste processo, já que é o lugar que a população em situação de vulnerabilidade procura para acessar serviços e benefícios”, destacou o secretário Geraldo Garippo.

Encontros

O ano passado também foi produtivo para a Jornada de Informações Sociais de Suzano (JIS), com quatro encontros em 2023. A iniciativa propõe divulgar, ampliar e melhorar o entendimento sobre as políticas públicas de assistência social e debater ações e números da pasta com os participantes. A quarta edição, realizada em dezembro, recebeu profissionais, gestores, conselheiros, usuários dos serviços da Assistência Social, Poder Público, estudantes, pesquisadores, participantes de movimentos sociais, entre outros.

Em outubro, a pasta, em conjunto com as Secretarias de Saúde e de Educação, apresentou a minuta do Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA), com ações enumeradas como objetivos a serem implementados na próxima década para o público com até 18 anos. O plano foi elaborado graças à colaboração de diversos setores da sociedade, foi aprovado pelo Legislativo e está disponível no site da Prefeitura de Suzano. No mesmo mês, foi realizada a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares, pelo Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), com apoio da secretaria, e contou com mais de 10 mil eleitores.

“A equipe da nossa pasta, ao longo de 2023, se mostrou extremamente eficiente para acolher as demandas em várias frentes. Parabenizo a todos pela sensibilidade e trabalho árduo ao longo de todo o ano. Queremos fazer mais ainda em 2024”, finalizou Garippo.