Assistência Social realiza 33 recâmbios de pessoas em situação de rua em 2025

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, já realizou 33 recâmbios de pessoas em situação de vulnerabilidade social entre janeiro e setembro de 2025. O mecanismo consiste em viabilizar o retorno de cidadãos em situação de rua para municípios onde possuem vínculos familiares ou comunitários, assegurando oportunidades de reinserção e reconstrução de laços. O caso mais recente foi o recâmbio de uma mulher para São Miguel dos Campos, em Alagoas, no início do mês.

Os recâmbios realizados em 2025 foram para diversas cidades não só do Estado de São Paulo como de outras localidades também. Municípios como Jaraguá do Sul (SC), Valença (BA), Itacaré (BA), Ipatinga (MG), São Carlos (SP), Americana (SP) e Guarulhos (SP) foram alguns dos destinos para onde pessoas em situação de vulnerabilidade foram encaminhadas.

Segundo a pasta, cada recâmbio exige um trabalho minucioso, que vai muito além de providenciar uma passagem. É preciso construir um processo de confiança, escuta e articulação entre o usuário, os técnicos de referência e a família que receberá o morador.

O Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou o impacto da ação na vida das pessoas atendidas. “Cada recâmbio representa muito mais do que o deslocamento físico de uma pessoa. Estamos falando de reconstrução de laços afetivos, de oportunidades de reinserção social e da possibilidade de oferecer dignidade a quem muitas vezes perdeu tudo. Não é um trabalho simples, mas é um compromisso que assumimos com responsabilidade e humanidade”, afirmou.

Retorno

O caso mais recente foi o de uma mulher que havia chegado a Suzano após uma trajetória migratória que começou em Santa Catarina, passando pela capital paulista até chegar ao município, onde permaneceu cerca de 25 dias em situação de rua. Abordada inicialmente pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), ela foi acolhida pela Casa de Passagem Madre Teresa e acompanhada pela equipe técnica até a confirmação da recepção por familiares, em Alagoas. Todo o processo foi custeado pela administração municipal.

Garippo reforçou que a prática é desafiadora, mas necessária. “Muitas vezes lidamos com famílias que apresentam resistência em retomar a convivência. É nesse momento que nossos técnicos precisam mediar, com paciência, ouvindo todas as partes, para que haja uma real possibilidade de reintegração. Cada passo precisa ser cuidadosamente planejado, porque não queremos apenas deslocar alguém, e sim abrir um novo horizonte”, disse.

Além do Creas e da Casa de Passagem, os recâmbios também são articulados por outros serviços da rede, como o abrigo para pessoas em situação de rua, os acolhimentos para crianças e adolescentes, o serviço de acolhimento de mulheres vítimas de violência e Conselhos Tutelares.

Para os próximos dias, a pasta já articula um novo recâmbio: o retorno de uma mãe e seus quatro filhos para outro Estado. O processo está em fase avançada e, segundo o secretário, demandou dias de acompanhamento para fortalecer o vínculo entre a família e os profissionais envolvidos. “Suzano tem mostrado que é possível transformar realidades quando se trabalha com responsabilidade e escuta. Cada recâmbio concluído nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, oferecendo não apenas assistência, mas também esperança e dignidade a quem mais precisa”, finalizou Garippo.