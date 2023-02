Assistência Social realiza formatura do programa Prospera Família

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano formou 460 pessoas na primeira etapa do programa Prospera Família, nesta segunda-feira (13/02), em cerimônia no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. A solenidade contou com as participações do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do chefe da pasta, Geraldo Garippo, da assessora técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Hérica Rocha, e de outras autoridades.

Os integrantes do projeto foram divididos em dois grupos, com o primeiro recebendo os certificados pela manhã e o segundo à tarde. Para ambos, foi exibido um vídeo com imagens de participantes dos seis polos durante o primeiro ciclo, com algumas das atividades realizadas por elas no período, tendo ainda apresentações musicais que emocionaram os presentes. Ao final, todos foram convidados ao palco para receber seus certificados.

A ação é dividida em três etapas, realizadas ao longo de 12 meses. A primeira, já concluída pelos grupos, envolve a elaboração de um projeto de vida com os participantes passando por oficinas semanais para definir os próximos passos na vida pessoal e profissional. Na segunda fase, são realizados cursos de capacitação em áreas diversas, com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Por fim, o terceiro momento foca na abertura do negócio próprio.

A assessora técnica da pasta estadual explica que o programa também garante uma ajuda de custo mensal aos participantes. “Para mães e pais, destinamos um valor mensal de R$ 130, além de R$ 2 mil concedidos ao término do programa, que podem ser utilizados para compra de matéria-prima ou para abrir uma poupança, por exemplo", relatou Hérica.

Mãe e dona de casa, Elaine Oliveira dos Santos mora no distrito de Palmeiras e relata que teve uma importante experiência no primeiro ciclo do programa. “É um confronto porque, desde criança, nós, mulheres, somos orientadas a cuidar de tudo e de todos ao nosso redor, mas nunca de nós mesmas. Com o grupo, eu aprendi a me valorizar, a ter uma força psicológica que eu não tinha antes para perseguir os meus sonhos”, afirmou.

Garippo relatou que o programa Prospera Família é aberto a todas as famílias com uma única figura responsável (monoparental), sendo homem ou mulher, mas os grupos são compostos majoritariamente pelo público feminino. “Muitas dessas mães estão procurando ressignificar suas vidas em diversos pontos e nós estamos aqui para ajudá-las. Parabenizo a todas por essa primeira conquista e desejo perseverança para as etapas seguintes“, disse.

O prefeito pontua que a parceria com o governo do estado possibilita o investimento na vida de quem mais precisa. “Em Suzano, este projeto está com um foco especial nas mães trabalhadoras que cuidam dos seus filhos e buscam dar as melhores condições possíveis a eles. Tenho certeza que daqui sairão futuras empresárias que farão a diferença na vida de muitos suzanenses, algo possível graças ao apoio do governo do estado e das entidades parceiras da prefeitura”, completou Ashiuchi.

Também estiveram presentes os secretários municipais Leandro Bassini (Educação) e André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), Carlos Araújo; o representante da Associação Parque Umuarama, João Pedro de Lima; a presidente da Associação Luz do Amanhã, Susana Rosa da Silva; e a equipe do Prospera Família de Poá.